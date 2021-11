Lage rente biedt kansen

Voor de spaarrekening is het natuurlijk helemaal niets, de lage rente. Commerciële banken zijn zelfs geld kwijt om hun tegoeden te kunnen stallen bij de Europese Centrale Bank en hebben dus liever dat consumenten hun geld beleggen of uitgeven. Toch biedt de lage rente mooie kansen, zowel voor consumenten als investeerders.

Gunstig voor huizenkopers

De lage rente heeft voor bijna iedereen die een huis koopt voordelen. Ook voor langere rentevaste periodes is de hypotheekrente sterk gedaald. Hierdoor kan men meer geld neerleggen voor een grotere woning of wordt het de moeite waard om de hypotheek over te sluiten voor een maandelijkse besparing op de hypotheek.

Een nadeel van de lage rente is echter dat de huizenprijzen sterk gestegen zijn omdat mensen meer kunnen lenen. Vooral starters worden hierdoor getroffen. Daarbij bestaat de angst dat huishoudens die zich nu in de schulden steken omdat de rente zo laag is, niet tegen een sterke renteverhoging in de toekomst bestand zijn.

Leningen kosten minder

Ook over andere leningen wordt weinig rente gerekend. Een lening oversluiten kan op dit moment dus zeer verstandig zijn. Zo wordt direct bespaart op de interestkosten en groeit het besteedbaar inkomen. Mensen met een studieschuld betalen hier geen of bijna geen rente over. Het rentepercentage over een studielening kan per kalenderjaar verschillen. In 2020 en 2021 is het percentage vastgesteld op 0 procent. Na afloop van de opleiding staat de rente steeds voor vijf jaar vast. Vanwege een inflatie die hoger is dan de rente wordt deze schuld vanzelf minder waard. Het kan dus een optie zijn om de studieschuld zo

langzaam mogelijk af te lossen om zo meer geld over te houden om te investeren. Wel heeft de schuld invloed op de hoogte van de hypotheek.

Kansen om te investeren

Lage rentestanden bieden mooie kansen voor investeerders. Een project hoeft namelijk minder rendement op te leveren wanneer geld lenen goedkoop is, om toch rendabel te zijn. Voor de banken is dit een belangrijk argument wanneer ze tot renteverlagingen over gaan. Bedrijven nemen vaak nog meer mee in overweging voordat ze gaan investeren, zoals de economische groeicijfers en -verwachtingen. Een goed voorbeeld van een project dat vele malen goedkoper is geworden door de lage rentestand, is het plaatsen van windmolens in de Noordzee. De investeerders nemen genoegen met een lager rendement op het project omdat geld op de spaarrekening helemaal niets oplevert of zelfs geld kost. De Nederlandse overheid bespaart hierdoor miljarden.

Ook op de beurs is aan de hoge aandelenkoersen te zien dat meer en meer mensen ervoor kiezen om te investeren. Een vuistregel is dat aandelen meer rendement moeten opbrengen dan obligaties of spaarrekeningen. Met aandelen wordt er namelijk meer risico gelopen. Tegenwoordig geeft geen enkele bank een rente die de geldontwaarding compenseert, waardoor men op zoek gaat naar alternatieven. Een hogere rente is juist slecht voor de aandelenmarkt.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht