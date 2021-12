Lagere AEX is geen trend, maar winstnemingen

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag omlaag gaan. Het is geen trend, het is winstnemingen.

Traders bepalen al enkele weken het sentiment op de aandelenmarkten. Daar hoort bij dat ze op de laatste beursdag van de week posities opschonen om onder risico’s het weekeinde in te gaan. Rente, inflatie, corona en geopolitieke spanningen zijn te grote onzekerheden om longposities over het weekeinde heen te tillen.

Futures staan duidelijk in de min. Vooral tech zal het zwaar krijgen. Azië is in de min. Nikkei -1,7%, CSI 300 -1,5%, Shanghai -1,0%, Hong Kong -1,1% en Australië +0,1%.

Euro/dollar 1,1338. Euro/yuan trekt iets aan op 7,2308, wat een gevolg is van de technische positie en de oplopende geopolitieke spanningen met de VS. Brent +0,7% op 74,41 dollar. Goud +,4% op 1.805 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,3460%. US Bonds -0,04 op 1,4174%.

AEX

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16827 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Lagere AEX is geen trend, maar winstnemingen ”

Terug naar het nieuws overzicht