Lagere fee Invesco Gold ETF

Vermogensbeheerder Invesco verlaagt de jaarlijkse vaste fee voor de Invesco Physical Gold ETC, dat met een AUM van USD 7,6 miljard één van de grootste in Europa beursgenoteerde producten van de onderneming is.

Met een vaste vergoeding van 0,19% per jaar en een spread van rond de twee basispunten, biedt de ETC beleggers de laagste totale ‘cost of ownership’ vergeleken met concurrerende producten in Europa.

