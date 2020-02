Lagere koers Fugro hoort bij kapitaalversterking

Fugro heeft een belangrijke stap gezet om de schulden aan te pakken met een omvangrijke herstructurering van de kapitaalsstructuur, waarbij tot 10% nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven. het hint op uitgifte van aandelen: het bedrijf kan maximaal 10% van het huidige aantal uitstaande stukken uitgeven.

Bij een onderhandse plaatsing kan dat met een gebruikelijk korting van 20% snel 700 miljoen euro opleveren, ruim voldoende om de convertible van 190 miljoen versnel af te lossen. Deze verloopt 2021. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een convertible wordt uitgegeven van 500 miljoen tot 550 miljoen euro. Bedrijfsmatig gaat het ook de goede kant op. CEO Mark Heine: “’Ik ben tevreden dat we een tweede jaar van herstel kunnen laten zien, met aanhoudende omzetgroei, verbeterende marges en een sterk verbeterde vrije kasstroom.”

Het brutobedrijfsresultaat steeg met ruim 50% naar 184,6 miljoen euro bij een fractioneel hogere omzet van 1,6 miljard euro. De onderneming is er nog niet, maar een gezondere balans is een goed uitgangspunt voor een nieuwe fase van groei. Het aandeel staat 4,6% lager op 10,20 euro. Dat hoort bij het voorspel van de plaatsing van nieuwe aandelen of convertibles.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

