Lagere winst Aperam

Roestvrijstaalbedrijf Aperam zal in 2020 last blijven houden van de zware concurrentie en een verzwakking van de economie, waardoor de kans afneemt dat dit jaar sprake zal zijn van een kentering.

De cijfers over 2019 zijn weinig inspirerend. De omzet daalde op jaarbasis naar 4,2 miljard euro van 4,7 miljard in 2018 en de nettowinst daalde naar 148 miljoen euro van 286 miljoen een jaar eerder. Op 27 euro is de koers niet ver meer verwijderd van de weerstand van 30 euro op basis van de beweging in 2017/2019. Een eerdere aanval op deze weerstand is begin 2019 afgeslagen.

