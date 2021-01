Lange rente pas in tweede helft 2021 wat omhoog

De lange rente is in december per saldo niet sterk veranderd.

Wij verwachten dat de rente in de eerste helft van 2021 dicht bij het huidige niveau blijft liggen. De ramingen voor de eerste helft van 2021 zijn opwaarts herzien. Hoewel een vaccinatie-programma op gang is gekomen, is nog een vrij lange weg te gaan voordat het economische herstel krachtig en bestendig op gang zal komen. Wij verwachten dit pas in de tweede helft van 2021. De lange rente zal dan iets oplopen. Deze zal evenwel in 2021 en 2022 onder de nul blijven liggen.

Euro-dollarkoers wat gestegen

De euro-dollarkoers is in december wat verder gestegen. Dat heeft te maken met verder toegenomen optimisme op financiële markten. Hierdoor hadden beleggers minder vraag naar de dollar. Bovendien wordt geanticipeerd op een zeer ruim begrotingsbeleid in de VS en een zeer ruim monetair beleid door de Amerikaanse centrale bank. Mede hierdoor verwachten we dat de dollar een langere periode van zwakte tegemoet gaat.

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 72 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht