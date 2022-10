Leer beleggen als Warren Buffett

Warren Buffett is ’s werelds meest succesvolle belegger. Tijdens deze masterclass worden de belangrijkste concepten van zijn beleggingsstrategie uitgelegd.

Bestaat er een beleggingsstrategie die de aandelenmarkt verslaat? Jazeker: value-beleggen volgens de principes van Buffett. Deze masterclass begint met een uiteenzetting van de belangrijkste concepten van de filosofie value beleggen zoals toegepast door Buffett. Vervolgens wordt ingegaan op hoe u deze strategie in de praktijk kunt toepassen en de wijze waarop die filosofie door beleggingsfonds ValueMachinesFund in praktijk wordt gebracht.

De term ‘value-investing’ verwijst naar het beleggen in aandelen die op de beurs – ten onrechte – laag gewaardeerd zijn. Deze (te) laag gewaardeerde aandelen leveren gemiddeld een bovengemiddeld rendement op. Door gespreid in zulke aandelen te beleggen is des te meer te profiteren van wat op termijn een extreem krachtig verschijnsel blijkt: het rente-op-rente-effect oftewel exponentiële groei.

Masterclass: Leer beleggen als Warren Buffett: in theorie & praktijk

Sprekers:

John Brenninkmeijer

CEO ValueMachinesFund

Ansgar ‘John’ Brenninkmeijer heeft ervaring opgedaan in een breed scala van managementfuncties bij vooraanstaande retailers zoals Ahold, C&A, de Hema en Ikea.

Zijn passie voor value investing is ontstaan in 2011 toen hij ‘De Superinvesteerders van Graham en Doddsville’ geschreven door Warren Buffett voor het eerst las. Het kwartje was meteen gevallen. Hij heeft op basis hiervan beleggingsfonds ValueMachinesFund mede opgericht.

Brenninkmeijer is een conceptuele denker die goed verbanden weet te leggen tussen theorie en praktijk.

Hendrik Oude Nijhuis

Chief Investment Officer ValueMachinesFund

Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van value investing en medeoprichter van Beterinbeleggen.nl, het grootste Nederlandstalige platform voor beleggers waarbij op een toegankelijke maar inhoudelijk gedegen wijze over value-investing geïnformeerd wordt.

Oude Nijhuis is auteur van de Nederlandstalige bestseller over Warren Buffett: ‘Leer beleggen als Warren Buffett – zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’. Regelmatige verzoeken van beleggers zijn aanleiding geweest om in 2018 met Beleggingsfonds ValueMachinesFund te starten.

Björn Kijl

Chief Marketing and Investment Officer ValueMachinesFund

Björn Kijl is medeoprichter van Kingfisher Capital, een op value investing principes gebaseerde business model & investment research boutique. Hij is gespecialiseerd in value investing en businessmodellen en is tevens werkzaam bij de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) van de Universiteit Twente.

Verder is hij co-auteur van de bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffett – zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’ en is hij Editoral Board Member van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Creativity & Innovation Management’.

