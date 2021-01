Lenen wordt steeds goedkoper

Er zijn verschillende rentetarieven voor leningen. Zo kennen we de hypotheekrente en de leenrente.

Een hypotheek is alleen mogelijk bij een woning als onderpand. Voor de andere leningen is er een hoger rentetarief vanwege het ontbreken van een onderpand. Toch zijn sommige leningen nog steeds aftrekbaar. Wordt lenen echt goedkoper?

Is rente altijd aftrekbaar bij de fiscus?

Er is een tijd geweest dat alle betaalde rente kon worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Hierdoor betaalde je minder belasting en was het nemen van een lening dus minder prijzig. De fiscus betaalde immers mee door een belastingkorting. Deze aftrek is niet meer mogelijk tenzij het een persoonlijke lening betreft voor de woning. Bijvoorbeeld voor het isoleren van de woning, een nieuwe keuken of badkamer waardoor de woning verbeterd wordt. Het dient wel een persoonlijke lening te zijn die afgelost wordt binnen enkele jaren. Bij een doorlopend krediet is de rente niet aftrekbaar.

Leenrente historisch laag

Goed nieuws voor mensen die een lening gaan afsluiten want de rente staat historisch laag. De huidige rente persoonlijke lening bedraagt nu 3,5 procent en dat is een stuk minder dan een paar jaar geleden. Sinds 2012 is de rente op leningen met ruim 1 procent gedaald. Dat lijkt weinig maar een rente van 4,5 of 3,5 procent betekent 30 procent minder rente betalen.

De verwachting is dat de rente nog enige tijd ‘laag’ blijft. Een en ander heeft te maken met de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Onlangs heeft de ECB de rentetarieven gecontinueerd op nul procent. Dit om de economie te ondersteunen door lenen goedkoop te houden.

Spaarrente ook belast

De lage rente op leningen heeft echter een keerzijde. Mensen met een spaartegoed hoeven nauwelijks meer te rekenen op rente. Bij hoge vermogens wordt door de bank zelfs een percentage in rekening gebracht. Dit betekent dat er betaald moet worden om geld te stallen bij een bankinstelling. De belastingdienst heft nog steeds een forfaitaire belasting op vermogen dat boven de vrijstelling ligt. Geld sparen kost dus ook geld.

De lage hypotheekrente is mede oorzaak van de stijging van de woningprijzen in Nederland. Overigens wordt de hypotheekrenteaftrek in fasen afgebouwd. Daarbij is er een verplichte aflossing van de hypotheek. Hypotheken afgesloten vanaf 2013 dienen verplicht aflost te worden anders is er geen aftrek van de rente mogelijk. Het betreft dan zogeheten lineaire en annuïtaire hypotheken.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht