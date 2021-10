Lening aanvragen: waar moet je aan voldoen?

Ieder jaar sluiten duizenden Nederlanders een lening af. Hierbij worden de persoonlijke lening en het doorlopend krediet verreweg het vaakst gekozen. Hierdoor lijkt het misschien alsof lenen ontzettend gemakkelijk is. Toch is het zeker niet voor iedereen weggelegd. Voordat je kunt gaan lenen, moet je namelijk kunnen aantonen dat je deze ook daadwerkelijk terug kunt betalen. Zo wordt het risico voor de aanbieder stukken kleiner, maar is het tegelijkertijd voor de mensen die willen lenen lastiger om een lening aan te vragen.

Wil jij een lening aanvragen en ben je benieuwd of je in aanmerking komt? In dit artikel vertellen we precies welke stukken je moet aantonen en hoe het leningsproces vervolgens in z’n werk gaat.

Offerte ondertekenen

Voordat het leningsproces van start kan gaan, is het eerst van belang om de offerte te ondertekenen. Bij veel aanbieders is het tegenwoordig mogelijk om de leenprocedure online te starten. Hierbij vraag je de lening aan, ontvang je één of meerdere offertes en kan je vervolgens een keuze maken. Wanneer je één van deze offertes (digitaal) ondertekend hebt, kan deze teruggestuurd worden naar de aanbieder. Pas wanneer deze de informatie heeft ontvangen, zal het om vervolgstukken vragen om zo de leenprocedure in gang te zetten.

Aantonen van een inkomstenbron

Het is voor de bank altijd van belang om te weten of je de lening daadwerkelijk kunt terug betalen. Zo probeert het te voorkomen dat deze vervolgens nooit wordt terugbetaald. Daarom is het noodzakelijk om over een (goede) inkomstenbron te beschikken. Bij het starten van een leningsprocedure zal je dan ook je inkomstenbron moeten kunnen aantonen. Dit doe je doormiddel van een recente loonstrook. Deze loonstrook mag doorgaans niet ouder dan drie maanden zijn. Natuurlijk beschikt niet iedereen over een loonstrook. Zij kunnen hun inkomsten echter ook op andere manieren aantonen.

Wanneer je als zelfstandig ondernemer werkt is het voldoende om de laatste 3 jaarcijfers, geleverd door een boekhouder of accountant, aan te tonen. Op basis van die informatie, maakt de bank vervolgens een berekening of je in staat bent om de lening terug te betalen.

Leef je momenteel van een pensioen inkomen of een uitkering? Dan is een uitkeringsspecificatie voldoende. Lever wel de meest recente aan.

Vaste maandlasten

Natuurlijk is niet alleen het inkomen van belang. Sommige mensen beschikken over een zeer laag inkomen, maar ook zeer lage maandlasten. Hierdoor houden ze best nog wel wat over aan het einde van de maand. Dit terwijl mensen met een hoog inkomen juist weer zeer hoge maandlasten kunnen hebben, waardoor het een stuk krapper is.

Daarom wilt de bank niet alleen je inkomen weten, maar ook weten wat jouw vaste maandlasten zijn. Hierbij gaat het met name om de hypotheek- of huurlasten, gas, water en licht, enzovoorts. De lasten die maandelijks terug zullen komen. Daarom toon je bij de aanvraag van een lening ook altijd een volledige maand van je bankafschriften.

Vervolgens maakt de bank de berekening of er voldoende ruimte is om naast deze vaste lasten ook maandelijks rente te betalen en de lening af te lossen. Dit is niet alleen voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor die van de bank zelf.

Vergeet je legitimatiebewijs niet!

Naast deze financiële rompslomp is het natuurlijk ook belangrijk dat je een legitimatiebewijs kunt aantonen. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er zijn nog genoeg mensen die dit vergeten of plotseling enkel een verlopen legitimatiebewijs kunnen tonen. Zorg er daarom ook voor dat dit op orde is.

