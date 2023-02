Let op omslag van de korte trend voor de AEX

De AEX laat een verslechtering zien van de trend voor de korte termijn.

Volgens het IMF zal de wereldeconomie dit jaar met 2,9% groeien. In Japan is het consumentenvertrouwen gestegen tot 31,0 van 30,3 in december. In China is de PMI-industrie omhoog geschoten tot 54,4 in januari tegen 41,6 een maand eerder, wat natuurlijk te maken heeft met het beëindigen van de corona-maatregelen. Het is vooral wachten op het rentebesluit van de Fed.

Het verschil tussen de korte en lange trend is slechts 7 punten. De AEX is fractioneel beneden het voortschrijdend gemiddelde gekomen. De AEX is nog niet oversold genoeg om in te stappen en naar de opgaande beweging te kijken.

Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. Azië is lager. Nikkei -0,2%, Sensex -0,2%, Shanghai -0,4%, CSI 300 -0,9% en Hong Kong -1,3%. Brent -0,5% op 84,05 dollar. Obligaties zijn afwachtend.

Let op omslag van de korte trend voor de AEX

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18139 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht