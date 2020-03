LGIM: Bedrijfsobligaties kansrijk, maar er komt een tweede golf aan infecties

Nadat de waarderingen in razend tempo zijn gewijzigd, is de Britse pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM) weer positief over wereldwijde bedrijfsobligaties. “Markten zagen een substantiële neergang, maar de bodem is bijna bereikt”, legt Co-Head Global Fixed Income Colin Reedie van LGIM uit.

“De snelheid en omvang van de neergang waren adembenemend”, stelt Reedie. Over de periode van twee maanden van september tot oktober in 2008 behaalden wereldwijde investment grade-obligaties een rendement van –11,3%. Alleen al in de maand maart leverde de beleggingscategorie een rendement van -12% op, illustreert Reedie.

Interventie door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zorgt dat LGIM een meer constructieve visie heeft. “Die heeft het vertrouwen vergroot dat systemische problemen waarschijnlijk opgelost zijn.” De reactie van de Fed was zowel breed als diep, maar lost vooralsnog niet alle problemen op, aldus de LGIM-specialist.

Hij wijst op een aantal risico’s. Zo acht hij het onwaarschijnlijk dat de Fed kredietwaardige bedrijfsobligaties van alle bedrijven zal opkopen. “De Fed zal de markt ondersteunen waar deze een redelijke reële waarde heeft bereikt”, redeneert de LGIM-specialist.

Hij verwacht daarnaast dat de huidige trend in coronavirusinfecties een eerste golf is. “Het zuidelijk halfrond zal waarschijnlijk meer lijden, nu daar de winter aanbreekt. Er is veel discussie rond een tweede golf in de ontwikkelde wereld, misschien direct al of later dit jaar.” Ook verwacht hij dat naast bedrijven, ook landen onder druk komen te staan van ratingbureaus. “De omvang van de begrotingsmaatregelen is zo groot dat veel landen zullen uiteindelijk onder ratingdruk komen te staan.”

