LGIM: ‘Fed moet niet bang zijn’

De Amerikaanse economie is doorgaans weinig gevoelig voor renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed). Aangezien de economie boven de trend zal groeien en in de tweede helft van 2022 maximale werkgelegenheid wordt bereikt, moet de Federal Reserve niet vrezen eerder een beleidsrenteverhoging door te voeren.

Dat betoogt Tim Drayson, Head of Economics bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). Als de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, te lang wacht met het verhogen van de rente, loopt ze volgens Drayson het risico achter de curve te raken en waarschijnlijk meer en harder te moeten verkrappen zodra de ‘lift off’ is ingezet.

Een aantal centrale banken kwam recent met verrassende renteverhogingen, ziet Drayson. “Polen en Tsjechië hebben veel grotere renteverhogingen doorgevoerd dan verwacht, terwijl de aankondigingen van de Bank of Canada en de Reserve Bank of Australia de markten ertoe hebben aangezet hun verwachtingen voor een renteverhoging sterk naar voren te halen.” De Europese Centrale Bank wil echter de verwachtingen van een voortijdige verkrapping afzwakken en de Bank of England is in een touwtrekkerij verwikkeld die de prognoses van economen in beide richtingen heeft geslingerd.

De Fed geeft er de voorkeur aan geduldig te zijn en aanvaardt dat de inflatie nog enige tijd hoog kan blijven, merkt Drayson op. De centrale bank gelooft niet dat de economie momenteel dicht bij de maximale werkgelegenheid zit, hetgeen een belangrijk criterium is voor een renteverhoging.

LGIM verwacht echter dat maximale werkgelegenheid al medio 2022 wordt bereikt. “Tegen die tijd zou een diep negatieve reële rente wel eens ongepast kunnen blijken. Maar vanwege de onzekerheid na de Covid-schok en de lage inflatie in de vorige cyclus wacht het FOMC liever langer af dan voortijdig verkrappend op te treden.”

