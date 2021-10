LGIM: ‘Koersen kunnen verder stijgen’

Aandelenkoersen hebben nog ruimte om te stijgen als problemen met toeleveringsketens tijdelijk van aard zijn. Wel zijn de hoge energieprijzen en inflatie reden tot zorg. Dat stelt Emiel van den Heiligenberg, hoofd Asset Allocatie bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management.

Van den Heiligenberg merkt op dat het marktsentiment rondom aandelen al vrij voorzichtig is. Ook hij ziet dat sommige prestaties van beleggingscategorieën suggereren dat de huidige economische cyclus op het einde loopt. “Echter, de meeste recessie-indicatoren knipperen nog niet”, aldus de LGIM-specialist, die in inflatie het grootste risico ziet.

Van den Heiligenberg voorziet een hogere inflatie voor een langere periode nu er wereldwijd steeds meer problemen ontstaan met toeleveringsketens en capaciteit. “De vracht stapelt zich op in grote havens, een aantal bekende bedrijven meldt fabriekssluitingen als gevolg van uitbraken van het coronavirus en energietekorten drijven de prijzen in China en Europa de hoogte in.”

Ondanks dat verwacht Van den Heiligenberg dat financiële markten de problemen van China en de aangepaste groei- en inflatieverwachtingen voor ontwikkelde markten ingeprijsd hebben. Bovendien zijn sommige risico’s weggeëbd. Zo is het probleem met het schuldplafond in de VS tot december afgewend en ook de wereldwijde risico’s van corona nemen af, nu de vaccinatieniveaus stijgen.

“Zolang de problemen in de toeleveringsketen van tijdelijke en niet van structurele aard zijn en veroorzaakt worden door een sterke in plaats van een zwakke vraag, denken wij dat aandelen in staat zullen zijn om deze knelpunten het hoofd te bieden.”

