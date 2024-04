LGIM lanceert nieuw Short-Term Alternative Finance Fund

Legal & General Investment Management (LGIM), een van Europa’s grootste vermogensbeheerders en een belangrijke wereldwijde investeerder, lanceert een nieuw Short-Term Alternative Finance Fund dat onderdeel wordt van het recent gelanceerde RAIF-platform, een in Luxemburg geregistreerd overkoepelend fondsenplatform. LGIM komt met dit nieuwe fonds tegemoet aan de groeiende vraag naar dit soort strategieën onder beleggers.

Het in Luxemburg-geregistreerde fonds zal beleggen in een portefeuille van niet-beursgenoteerd schuldpapier met een looptijd van minder dan één jaar, waardoor beleggers een strategisch alternatief krijgen voor beleggingen in ‘cash’ en andere kortlopende kredietalternatieven. De strategie van het fonds richt zich op het behalen van aantrekkelijke rendementen bij een lage volatiliteit en met een gemiddelde investment grade rating.

Het fonds kan beleggen in verschillende soorten kortlopende alternatieve financiering, waaronder ‘capital call facilities’, financiering van de toeleveringsketens, handelsvorderingen (‘trade receivables’) en financiering op onderpand van activa. Het fonds zal zich richten op een breed scala aan institutionele beleggers, met name verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en family offices.

LGIM’s eerste Short-Term Alternative Finance-strategie, die in 2021 gelanceerd werd, heeft nu namens een reeks van klanten meer dan £ 1 miljard onder beheer in kortlopende strategieën en stelt externe investeerders in staat om zij aan zij met Legal & General Group te investeren.

De vraag naar kredietfaciliteiten van alternatieve beleggingsfondsen en grote bedrijven groeit, waardoor banken deze bedrijven niet langer alleen kunnen bedienen, en LGIM heeft relaties opgebouwd met een aantal wereldwijde banken en andere financiële intermediairs om kansen te ontdekken.

Alle transacties voor het fonds worden onderschreven door LGIM’s Alternative Debt investeringsteam, onder leiding van Matthew Taylor, met Sam Jones als gezamenlijke fondsbeheerder.

Marcel Linotte, hoofd Benelux, institutionele distributie van LGIM: “Wij verwachten dat kortlopende alternatieve financiering een aantrekkelijke oplossing kan bieden om hogere rendementen te behalen dan liquiditeitsfondsen of het aanhouden van cash. Dankzij de kortere looptijd en de lagere volatiliteit kunnen beleggers voldoende liquiditeit behouden met mogelijkerwijs een lager risico ten opzichte van andere alternatieven.”

