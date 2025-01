Licht herstel voor AEX

De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger geopend, na het meevallende slot op Wall Street. De AEX stond na een kwartaal handelen 0,5% hoger op 889,40 punten. De index herstelde zich daarmee wat van de slechte handelsdag gisteren.

Het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag dreunde gisteren nog steeds door door. Met name de technologiesector lag er zwak bij. De AEX sloot uiteindelijk gisteren.0,6% lager op 885,28 punten. De slotstand was wel iets hoger dan eerder op de dag, toen de index door 880 punten zakte. ING (+3,3%) was de grootste stijger. Bernstein haalde het bankaandeel van de verkooplijst en Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor de bank. ABN Amro (+1,3%) sloot opnieuw hoger. Shell ging 1,2% omhoog, dankzij de hogere olieprijs. Olie zit in de lift, nadat de Amerikaanse regering nieuwe sancties afkondigde tegen Russische olie..Adyen (-5,5%) en de rentegevoelige chipaandelen moesten het maandag ontgelden.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag verdeeld. De olie-aandelen profiteerden van de hogere olieprijs, terwijl de techaandelen terrein moesten prijsgeven. De S&P 500 steeg 0,2% naar 5.836,22 punten, de Dow Jones index won zelfs 0,9% op 42.297,12. Maar de Nasdaq daalde met 0,4% tot 19.088,10 punten.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Japanse beurs, die gisteren gesloten was, verloor ongeveer 2%. Maar de Chinese beurzen noteerden ongeveer 2% hoger.

Investtech is negatief gestemd over de ontwikkeling van de AEX:: “De AEX zit in een neerwaartse trend die lijkt door te zetten. Bij een reactie naar boven is er weerstand bij de bovenkant van het trendkanaal. De index heeft steun rond 860 punten en weerstand rond 922 punten. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit ondersteunt het negatieve trendbeeld. De index is totaal gezien technisch licht negatief voor de middellange termijn.”

