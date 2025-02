Licht hogere opening AEX

De AEX is donderdagochtend licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,2% hoger op 921,40 punten. Gisteren sloot Wall Street in de plus.

ING publiceerde vanochtend de cijfers over het vierde kwartaal. De winst kwam uit op €1,15 miljard, 25,9% lager dan een jaar eerder. Analisten waren gemiddeld uitgegaan van een nettowinst van €1,26 miljard in het vierde kwartaal. Over geheel 2024 werd een winst geboekt van €6,39 miljard. Het aandeel verloor bij opening 4%.

De AEX sloot woensdag vrijwel vlak. De chipsector lag er niet goed bij. Mogelijk had dat te maken met de tegenvallende vooruitzichten van chipfabrikant AMD dat dinsdag met cijfers kwam. ASML was de grootste daler, maar Besi daalde ook. Ook de financials lagen er niet goed bij. Grootste stijger was verffabrikant AkzoNobel (+1,6%).

Bij de kleinere fondsen verloor TomTom woensdag nog eens 6,3%.Het kreeg al op dinsdag een koersval van 14% te verwerken.

De S&P 500 boekte gisteravond een winst van 0,4%, de Dow Jones eindigde 0,7% hoger en de Nasdaq won 0,2%. Het aandeel Walt Disney daalde 2,4%. Voor het lopende kwartaal wordt op een “bescheiden” daling van het aantal Disney+ abonnees gerekend ten opzichte van het vorige kwartaal.

“Onder aanvoering van rentegevoelige vastgoedaandelen (+2%) steeg de S&P 500-index gisteren met 0,4%. Ondanks negatieve koersreacties op de tegenvallende kwartaalcijfers van onder andere AMD (-6,4%) en Alphabet (-6,9%), sloot de Nasdaq composite index met een plus van 0,2%, gesteund door een koersherstel van 5,2% voor zwaargewicht Nvidia”, zegt Simon Wiersma van ING.

De beurzen in Azië noteerden vanochtend hoger. De Japanse beurs steeg 0,5%, terwijl de Hang Seng in Hongkong 1,1% steeg.

