Licht negatieve trend NN Group

NN Group verloor donderdag 0,4% en eindigde op 41,67 euro. Vanwege een advies- en koersdoelverlaging van Morgan Stanley kreeg het een dag eerder een nog grotere tik te verduren. Volgens Investtech ziet het er voor de middellange termijn ook niet goed uit voor NN Group.

Investtech: “NN Group eindigde woensdag op 41,85 euro na een daling van 2.5%. We moeten terug naar 5 augustus 2024 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 3.8%. Het aandeel keerde hiermee neerwaarts na vijf dagen met stijgingen. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht negatief voor de middellange termijn.”

Negatieve trend NN Group voor middellange termijn

