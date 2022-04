Licht positieve balans voor AEX

De Europese aandelenmarkten verzamelen krachten voor een hervatting van de opgaande beweging.

De Oekraïne-oorlog, stijgende rente, nieuwe lockdowns in China en angst voor de ontwikkeling van de economie maakt koopjesjagers kopschuw. Dat beeld kan snel wijzigen als bedrijven de komende weken meevallende kwartaalcijfers publiceren.

In Azië was het effect van de stimulerende maatregel van de centrale bank van China te verwaarlozen. De groei van de Chinese economie in Q1 van 1,3% was sterker dan verwacht, maar het optimisme van sommige analisten wordt getemperd door de daling van de inkoopmanagersindex in maart. In Japan is de industriële productie de afgelopen maand met 2% veel sterker toegenomen dan verwacht.

Nikkei +0,7%, Shanghai onveranderd, CSI 300 -0,5% en Hong Kong -2,3%. In Hong Kong daalden de techaandelen relatief sterk. Netease en Tencent met ca 2,5% en Alibaba met 2,8%. De Chinese overheid wil hebben dat alleen nog goedgekeurde videogames mogen worden gestreamed.

Euro/dollar 1,0776. Euro/yuan 6,8641. Bitcoin/dollar +1,1% op 40.727. Brent -0,1% op 113,01. Duitse Bunds onveranderd 0,8450%. US Bonds ook onveranderd op 2,8530%.

