Lichtpuntje voor doorbraak ABN Amro

ABN Amro zal woensdag wel met hele mooie cijfers moeten komen om een succesvolle aanval te doen op de historische weerstand van 17 euro.

Het aandeel noteert 16,75 euro. De koers staat bovenin de bandbreedte op het niveau van de bovengrens. Bovendien geeft de RSI aan dan het aandeel overbought is bij een oplopend prijsmomentum. In de afgelopen 5 jaar is de koers met 9% gedaald en in de afgelopen 12 maanden met 21%. Dat zijn geen cijfers voor een goede vertrouwensbasis. Het enige positieve dat kan worden gesteld op basis van de chart is dat een kentering van de trend op komst is.

