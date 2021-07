Liever 4 aandelen Shell dan 1 aandeel Unibail-Rodamco

Ik zou liever 4 aandelen RD Shell kopen dan 1 aandeel Unibail-Rodamco.

Beide aandelen staan maandag onder zware koersdruk. Unibail -4,5% op 69,41 euro en RD Shell -2,8% op 16,03 euro. Beide aandelen staan onderin de bandbreedte. Charttechnisch ontlopen ze elkaar niet veel.

Fundamenteel is RD Shell wat goedkoper. De forward koers/winstverhouding bedraagt 8,6 tegen 9,9 voor Unibail. In beide gevallen is de lage waardering een teken dat beleggers vinden dat de onderneming niet adequaat is omgegaan met de problemen.

Nog lang niet

Shell maakt meer werk van het noodzakelijke veranderingsproces naar vergroening. Stappen zijn gezet. Unibail heeft nog geen signaal afgegeven hoe men denkt hoe de vastgoedwereld er in de toekomst zal uitzien. Problemen probeert men op te lossen door de schuldenlast te verlagen.

Shell is er nog lang niet, maar er worden stappen gezet in een nieuwe richting. Unibail blijft in cirkeltjes lopen als een gevangene van vastgoedconcepten. Dat is een groot verschil tussen beide bedrijven en hun aandelen.

Unibail zou veel actiever op digitaal moeten inzetten. Waarom kunnen de winkelcentra alleen fysiek worden bezocht. Waarom niet een digitaal spiegelbeeld van datzelfde winkelcentrum waar ik zelfs afspraken kan maken of waar vriendinnen digitaal met elkaar kunnen shoppen.

