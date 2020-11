LiteBit voor tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste cryptobroker

Nederlandse broker ziet CashCow Award als erkenning voor voorop stellen van klanten.

LiteBit heeft voor het tweede jaar op rij de titel ‘beste cryptobroker’ in de wacht gesleept tijdens de CashCow Awards. Het cryptoplatform heeft de prestaties te danken aan de particuliere beleggers die met een ruime meerderheid voor LiteBit kozen in de categorie Beste Cryptobroker.

LiteBit ziet de prijs als een kroon op haar harde werk. Olivier van Duijn, CEO van LiteBit: “Dat we deze prijs voor de tweede keer winnen in een bijzonder jaar als 2020 is extra speciaal. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook omdat wij het afgelopen jaar achter de schermen flink hebben geïnvesteerd in onze gebruikers in Europa. Het platform is al sneller, persoonlijker en makkelijker geworden en er komt volgend jaar nog veel meer aan. De handel in cryptocurrencies is niet meer weg te denken en groeit ieder jaar. Toch is het voor veel mensen nog iets spannends. Wat is het, hoe werkt het, waar kun je dit het beste doen, is het veilig? Op die vragen probeert LiteBit zo goed mogelijk antwoord te geven. We willen het meest klantvriendelijke en betrouwbare platform in Europa zijn. Mooi dat beleggers dat zien en waarderen.”

In heel Europa

Prijzen winnen is geen doel op zich, maar de titel is voor LiteBit wel een extra erkenning voor het voorop stellen van de klant. In heel Europa wordt het platform LiteBit.eu en de app dagelijks gebruikt en staat het Customer Support team 24/7 klaar voor vragen en ondersteuning in de eigen taal. “Zo maken we de stap naar crypto voor iedereen met interesse makkelijker, veilig en persoonlijker. Ons doel is dan ook om de leidende Europese cryptoplatform te zijn, niet alleen voor de mensen die al in crypto handelen, maar voor iedereen”, aldus Van Duijn. Eerder dit jaar vernieuwde LiteBit haar website en app, waardoor het nog veiliger en makkelijker is om te traden. Ook worden achter de schermen voorbereidingen getroffen voor registraties in verschillende Europese landen, die de betrouwbaarheid van de broker verder onderstrepen.

Betrouwbaar en veilig

Volgens Van Duijn wordt het cryptolandschap langzaam volwassen. “Het toezicht op de sector begint vorm te krijgen. We vinden dat een goede zaak, want we draaien op vertrouwen. We houden de snel veranderende wet- en regelgeving omtrent crypto goed in de gaten, zodat we een veilige omgeving kunnen creëren voor onze klanten.” Door eerlijk en volgens de regels te opereren, kennis te delen en gebruikers te helpen waar nodig, neemt LiteBit zoveel mogelijk twijfel weg.

Dat betrouwbaarheid essentieel is, blijkt ook uit recent onderzoek dat LiteBit heeft laten doen: 71% van de beleggers met interesse in crypto zegt dat betrouwbaarheid de doorslag geeft. LiteBit wil de nummer 1 in Europa worden door de meest klantvriendelijke en betrouwbare crypto broker te zijn. Beleggers en potentiële beleggers verkiezen de traditionele aandelenmarkt nog altijd boven het investeren in crypto. Toch is er ook groeiende belangstelling: één op de acht beleggers (13%) is al in het bezit van crypto. Sinds de oprichting heeft LiteBit al meer dan een miljoen gebruikers uit heel Europa op het platform mogen ontvangen, en dit aantal blijft groeien.

