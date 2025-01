‘Sport maakt Netflix aantrekkelijker voor adverteerders’

De Amerikaanse analist Brian J. Pitz van BMO Capital Markets is positief over het aandeel Netlix. Hij heeft zijn koopaanbeveling voor het aandeel gehandhaafd, zo meldt de Amerikaanse zakensite Barron’s. Hij verhoogt zijn koersdoel van $825 naar $1.000.

De analist is enthousiast over de live sportwedstrijden van het streamingbedrijf. Netflix heeft de bokswedstrijd Jake Paul-Mike Tyson en twee kerstwedstrijden van de NFL in 2024 uitgezonden en is vorige week begonnen met het uitzenden van de worstelshow Monday Night Raw. In december zei Netflix dat het de exclusieve Amerikaanse rechten had verworven voor de FIFA wereldkampioenschappen voetbal voor vrouwen in 2027 en 2031.

Pitz verwacht dat deze evenementen met name nieuwe abonnees zullen aantrekken voor de basisabonnementen van de streamingsdienst, die in de VS $6,99 per maand kosten. Deze abonnementen zijn niet advertentievrij. Hij verhoogde zijn schatting van het aantal basisabonnees aan het einde van het jaar van 60 miljoen naar 90 miljoen.

Hoge kijkcijfers voor die sportprogramma’s zullen Netflix aantrekkelijker maken voor adverteerders, voegde Pitz eraan toe. Hij verwacht dat eind 2025 ongeveer $ 3 miljard van het huidige wereldwijde reclamebudget zal zijn verschoven naar Netflix.

Pitz verhoogt zijn koersdoel op een moment dat Netflix het moeilijk heeft. Het aandeel is sinds 24 december op de Amerikaanse beurs met 11% gedaald, voornamelijk door zorgen over de waardering – het aandeel wordt verhandeld tegen 39 keer de verwachte winst. Dat betekent dat het een premie van 40% heeft ten opzichte van concurrenten, volgens gegevens van FactSet.

Oppenheimer analist Jason Helfstein verlaagde dinsdag juist zijn koersdoel voor Netflix van $1.065 naar $1.040. Net als Pitz verwacht hij dat het Paul-Tyson gevecht, de NFL en het tweede seizoen van de succesvolle Zuid-Koreaanse serie Squid Game de abonneecijfers zullen opdrijven, maar hij ziet waardering als ‘het belangrijkste risico’ dat het aandeel zou kunnen belemmeren.

