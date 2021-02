Lockdown voor Heineken en Unibail Rodamco

Heineken en Unibail-Rodamco publiceren morgen hun kwartaalbericht. De chart voor beide aandelen laat hetzelfde verloop zien.

Een grote overeenkomst in het koersverloop tussen beide aandelen is niet verwonderlijk. Beide bedrijven worden getroffen door de lockdown.

Heineken

Heineken noteert op 88,74 euro 56 keer de winst. Het aandeel staat 2,6% lager dan begin dit jaar en 13,8% lager dan 12 maanden geleden. Unibail-Rodamco noteert 60,86 euro en heeft een negatieve winst per aandeel. Sinds begin dit jaar staat de koers 0,6% lager en het verlies over de afgelopen 12 maanden bedraagt 51,4%. Qua marktcap is Unibail ongeveer een derde van Heineken.

Herstelkandidaat

Deze cijfers wekken de indruk dat Unibail-Rodamco de meeste potentie heeft als het etiket herstelkandidaat op het aandeel wordt geplakt. Dat plaatje wordt anders als naar het koersverloop van beide aandelen wordt gekeken vanaf begin vorig jaar.

In grote lijnen is het verloop tussen beide aandelen gelijk. Echter, Heineken heeft minder moeite om nieuwe toppen neer te zetten. Voor beide aandelen geeft de koersgrafiek nog geen duidelijk koopsignaal. Kortom, de koersbeweging zit nog in de lockdown die november vorig jaar is ontstaan.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

