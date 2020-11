Longs in AEX gaan staffelen

Beleggers raken niet uitgesproken over de Amerikaanse presidentsverkiezing, maar het gaat om slechts een ding: de economie. Het beurssentiment in Azië geeft dat duidelijk aan.

De vele beschouwingen over de presidentsverkiezing tonen aan dat het in feite enkel gaat om de eerste reactie en dat op lange termijn de rendementsverschillen tussen de politieke stromingen elkaar nauwelijks ontlopen.

In China is de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven gestegen naar 53,6 in oktober van 53,0 in september. Eveneens positief is de stijging van de PMI-industrie in India naar 58,9 oktober van 56,8 een maand eerder.

Deze positieve ontwikkelingen komen tot uitdrukking in de hogere Amerikaanse futures en de goede stemming in Azië. Nikkei +1,3%, Shanghai -0,4%, Kospi +1,5%, Hang Seng +1,0% en Australië +0,2%. In Amsterdam zullen beleggers vooral de ontwikkeling rond Air France-KLM volgen.

Euro/dollar staat duidelijk onder druk op 1,1636. Euro/yuan eveneens lager op 7,7869. Goud +0,3% op 1.882,01. Brent -2,5% op 36,54 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,63%. US Bonds onveranderd op 0,86%.

Het zou mooi zijn als de AEX (533,88) nog een paar dagen onderuit gaat, want dan staat de RSI duidelijk beneden het koopwaardige niveau van 30. Beleggers zouden kunnen beginnen met het staffelen van enkele longposities.

