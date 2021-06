Low Carbon Energy ETF staat te laag

De koers van VanEck Low Carbon Energy ETF is dit jaar met 22% gedaald naar 122,26 euro. De ingezette herstelbeweging lijkt nog niet voorbij.

De Visie van Jan-Christoph Herbst, fondsmanager MainFirst: “Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat het wereldwijde aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen dit jaar een recordniveau van 30% zal bereiken. Wind- en zonne-energie liggen op schema voor de grootste groei ooit. Een van de redenen hiervoor is dat deze vorm van energieopwekking dankzij de technologische vooruitgang betaalbaarder wordt. Bovendien hebben de drie grote economische zones, de EU, China en de VS, zich tot doel gesteld CO2-neutraal te worden. In het toekomstscenario waarin elektriciteit uitsluitend met hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt, dalen de CO2-emissies die in deze vergelijking worden vermeld en die toe te schrijven zijn aan de fabricage van voertuigen, de brandstofproductie en de elektriciteitsproductie. De uitstoot als gevolg van de verbranding van brandstof blijft daarentegen grotendeels constant, aangezien het besparingspotentieel van de ondertussen zeer volwassen verbrandingsmotor beperkt is. Bijgevolg verwachten wij dat het CO2-voordeel van elektrische voertuigen in de toekomst zal toenemen. Het wereldwijde wagenpark is echter zo traag als een grote olietanker. Dat komt omdat elk verbrandingsvoertuig dat vandaag wordt geproduceerd, nog minstens tien jaar in omloop zal zijn, gevolgd door een tweede leven in Afrika of andere lageloonlanden.”

