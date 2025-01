Luca Pesarini (Ethenea): ‘Als team per touw naar de top!’

Laten we als team, verbonden door een touw, op (beleggings)tocht gaan. Met als doel samen de top te bereiken, zegt Luca Pesarini, Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij Ethenea.

Dichte mist vertroebelt het uitzicht wanneer we in het licht van het nieuwe jaar 2025 vertrekken. De weg naar boven zou rotsachtig en uitdagend kunnen zijn. We dragen allemaal onze eigen rugzak. Sommige paden zullen onbegaanbaar zijn. Steile stukken en afdalingen moeten worden ingepland. We moeten ons voortdurend oriënteren en vooral het weer in de gaten houden. Daar moeten we op voorbereid zijn. Ons doel? Een pad vinden waar de zon ons verwarmt en waar ons aan het einde een fantastisch uitzicht wacht – ons jaarlijks rendement.

Er bestaat een gezegde dat veel wegen naar het doel leiden. Een reis is meestal geen rechte lijn. Er zijn vele wegen. In onze holistische benadering is het belangrijk om de verschillende opties tegen elkaar af te wegen. Net zoals het weer cruciaal is bij een bergwandeling, naast de omstandigheden, de steilte en de lengte van de route, houden we bij beleggen rekening met de fundamentele gegevens.

De kloof tussen de VS en Europa zal waarschijnlijk verder toenemen

Het kompas wijst naar een verwachte reële groei tussen 2,5% en 3% voor de VS. Dit betekent dat Amerikanen de nabije toekomst veel positiever tegemoet gaan dan Europeanen. Het oude continent zal maar net een licht positieve groei halen. De kloof tussen de VS en Europa zal waarschijnlijk nog groter worden. Terwijl Europa wegzakt in een depressie van politieke instabiliteit en bureaucratie, zal de nieuwe Amerikaanse regering er alles aan doen om de conjunctuur op gang te houden.

Er is geen enkel teken van een recessie, zeker niet met een president Trump die het stimuleren van economische groei bovenaan zijn agenda heeft staan. We verwachten daarom dat het beleggingsklimaat gunstig zal blijven. Vooral omdat de prognoses een positief beeld schetsen. De Amerikaanse arbeidsmarkt versoepelt, de inflatie blijft op een adequaat niveau van ongeveer 2,5% en de Federal Reserve houdt vast aan haar traject van renteverlagingen, zij het iets voorzichtiger dan twee maanden geleden. Twee renteverlagingen in 2025, een verlenging van de belastingverlagingen na 2025 en een reeks deregulerings- en fiscale maatregelen zouden in de VS moeten zorgen voor een gunstig beleggings- en groeiklimaat.

Op de weg naar de top liggen er altijd gevaren op de loer. Op sommige delen van de weg zal het koorddansen zijn. Geopolitieke uitdagingen (twee oorlogen op dit moment), binnenlandse politieke problemen in Duitsland en Frankrijk en de angst voor een nieuwe handelsoorlog kunnen wandelaars dwingen om de route te wijzigen. Of, hoe en in welke mate deze gebeurtenissen de route zullen beïnvloeden valt nog te zien – de tocht annuleren is dus geen optie. Heroriëntatie, het vinden van alternatieve routes of het stellen van nieuwe doelen zijn daarom verstandige oplossingen in een dergelijke situatie.

Slecht zicht aan het begin van het beleggingsjaar

Net als bij een wandeling in de ochtendmist is het zicht slecht aan het begin van het beleggingsjaar. Het is zaak om op de tast vooruit te gaan en de afslagen te nemen wanneer je ze tegenkomt – dit is actief en flexibel beheer. Door de aanhoudende bullmarkt zijn de waarderingen gestegen – je moet deze last kunnen dragen. Als hoge waarderingen de zware rugzak zijn aan het begin van de bergwandeling, dan is het renteniveau een maatstaf voor het stijgingspercentage van het pad dat voor ons ligt.

Een te groot stijgingspercentage (een te steile beklimming) tast de benen aan, men raakt sneller vermoeid, sommigen zouden kunnen struikelen. Daarom letten we heel goed op het niveau aan het lange einde van de rentecurve. Onze verwachting is duidelijk: de niveaus aan het einde van 2024 zullen aan de bovenkant van het spectrum liggen. Met lagere rentetarieven in 2025 zou de bagage makkelijker te dragen moeten zijn. Als de economische groei naar verwachting verloopt of zelfs opwaarts verrast, zal de ‘last’ afnemen, net als de provisies.

