Luca Pesarini (Ethenea): ‘Trump-effect al in koersen verwerkt’

In tegenstelling tot zijn eerste inauguratie acht jaar geleden, kwamen noch de verkiezingsoverwinning van Trump noch zijn programma als een grote verrassing. MAGA – “Make America Great Again” – staat volgens ons voor een economisch en kapitaalmarktvriendelijk beleid, gericht op belastingverlagingen en deregulering, waardoor een reeds lange economische cyclus kan worden verlengd.. De Visie van Luca Pesarini, Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij Ethenea.

Volgens ons lijkt op korte termijn al veel van de zogenaamde Trump/reflatiehandel te zijn ingeprijsd. Om de positieve trend op lange termijn voort te zetten, bijvoorbeeld aan de aandelenkant, moeten de tot nu toe aangekondigde belasting- en tariefplannen concreter worden gemaakt.

Over tarieven gesproken: Volgens ons zijn de dreigende tarieven niet per se meer inflatoir dan wat er nu is ingeprijsd. Voor dealmaker Trump zijn ze eerder een onderhandelingsmiddel dan een langetermijnboete op de handelsstromen. In combinatie met de verwachting van een nakend einde van de kwantitatieve verkrapping en een mogelijke vermindering van het begrotingstekort in 2025, denken wij dat dalende rentetarieven waarschijnlijker zijn dan verdere stijgingen. Daarom verwachten we geen verdere stijging van de Amerikaanse dollar.

Samengevat betekent dit dat de Ethna Funds een gemiddeld aandelenquotum zullen handhaven, de Amerikaanse dollar onderwogen zullen houden en verder zullen focussen op dalende rentes door middel van duration overlays.

