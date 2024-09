Lukt het de AFM wel om alle ontwikkelingen bij te benen?

Nieuwe ontwikkelingen op beleggingsgebied bieden grote kansen, maar ook grote risico’s. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) probeert beleggers te beschermen tegen die risico’s, maar lukt het de toezichthouder wel om alle ontwikkelingen bij te benen? Bestuurslid Hanzo van Beusekom licht dat toe op het hoofdpodium van de BeleggersFair op 15 november.

Eind dit jaar treedt dan eindelijk een nieuwe wet in werking die de handel in crypto’s gaat reguleren. De AFM krijgt daarmee instrumentarium in handen om beleggers beter tegen uitwassen in die handel te beschermen. In de tussentijd is AI (artificiële intelligentie) de grote blikvanger geworden.

Hoe beent de AFM dergelijke ontwikkelingen eigenlijk zelf bij en waar moeten beleggers in de tussentijd oog voor proberen te houden? Dat zijn kernpunten waarop Van Beusekom in zal gaan. Binnen de AFM is hij onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de kapitaalmarkten.

Spreker

Hanzo van Beusekom

Bestuurslid AFM

Hanzo van Beusekom is sinds 1 juni 2018 bestuurslid van de AFM. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountancy, het programma datagedreven toezicht en de implementatie van MiCAR. Van Beusekom is lid van de Raad van Bestuur van IOSCO, verantwoordelijk voor wereldwijde standaardisering van effectenmarkten, en hij is plaatsvervangend bestuurslid bij ESMA.

Met zijn benoeming in het bestuur in 2018 keerde Van Beusekom terug bij de AFM, waar hij van 2003 tot 2010 al werkzaam was. Hij bekleedde er leidinggevende posities op het gebied van toezicht op grote financiële ondernemingen en strategische analyse. Eerder was hij strategieconsultant bij The Boston Consulting Group.

Van Beusekom is gericht op het bijdragen aan organisaties die publieke waarde creëren. Zijn focus ligt daarbij op verandering die de effectiviteit van deze organisaties vergroot.

