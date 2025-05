Lulu Wang (Aberdeen}: ‘ Let extra goed op private markets’

Met het toenemen van de geopolitieke onrust en een onzeker economisch klimaat tonen meer beleggers interesse in private markets. “Dat is niet zo gek”, stelt Lulu Wang, portefeuillestrateeg bij Aberdeen, in de Private Markets House View van de vermogensbeheerder. “In de nasleep van Trumps ‘Liberation Day’ bewegen de aandelenmarkten vrij hevig. Hierdoor krijgen bepaalde deelmarkten binnen private markets weer meer aandacht van beleggers.”

“Elk deelsegment heeft te maken met een eigen dynamiek”, aldus Wang. “Diversificatie is essentieel”, benadrukt ze. “Wij zijn bijvoorbeeld positief over sectoren als technologie, gezondheidszorg en financiële instellingen.”

Private credit

Wang vervolgt: “De private creditmarkt is de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid omdat banken zich steeds verder terugtrokken uit de zakelijke kredietverlening. Recent vond een golf aan herwaarderingen plaats, wat heeft geleid tot druk op de spreads van private credit. Deze onrust biedt kansen op de middenmarkt. Deze is flexibeler en kan zich aanpassen in een lastig klimaat, bijvoorbeeld door mechanismen te implementeren waarmee beleggers toegang krijgen tot delen van de markt die minder gevoelig zijn voor het huidige handelsbeleid van Trump.”

Infrastructuur

De infrastructuurmarkt is sterk, aldus Wang, vooral dankzij de aanhoudende vraag naar digitale netwerken en hernieuwbare energie. “Dat houdt investeringskansen overeind.”

Vastgoed

Aberdeen denkt dat het vastgoedsegment in 2025 weer meer rendement oplevert. Waarderingen stabiliseren of stijgen licht, huurprijzen lopen op en er wordt weer meer belegd. “Vastgoed draagt bij aan rendement via kapitaalgroei, terwijl het lage aanbod de inkomsten goed doen. Het Amerikaanse handelsbeleid raakt de kantoren- en woningmarkt vooralsnog nauwelijks, maar winkelpanden en logistiek zien tanende interesse. De vraag naar bepaalde soorten logistiek blijft aanwezig door verschuivingen in de keten, maar een zwakkere economie kan daar wel een rem op zetten.”

Private Equity

“We verwachten dat de toegenomen handelsspanningen en de kosten die dat met zich meebrengt een negatieve impact zal hebben op het aantal deals. Daarnaast maakt alle onzekerheid over hoe waardes van portefeuilles zich ontwikkelen het ook moeilijker om kapitaal aan te trekken. De grootste klap valt in sectoren die direct door de tarieven worden geraakt, zoals de maakindustrie en producenten van consumentengoederen. Tegelijk ontstaan er juist kansen, vooral in technologie en de dienstensector”, aldus Wang.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20856 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht