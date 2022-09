Luxe echt wel last van stijgende rente, maar wel 30 tips

Aandelen in luxeconsumptiegoederen en media & entertainment behoorden tot de winnaars sinds de wereldwijde kredietcrisis. Maar door de stijgende rentevoeten en de toegenomen energiekosten heeft de consument steeds minder geld beschikbaar voor deze zogeheten discretionaire consumptie. De Visie van Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie Saxo Bank.

Deze dynamiek zal tijdens de winterperiode in Europa nog meer verergeren en verschillende analisten hebben hun koersdoelen voor veel aandelen uit de sector van de consumptiegoederen al verlaagd.

Aandelen in discretionaire consumptiegoederen lieten van april 2008 tot oktober 2020 een outperformance zien. Maar de wereldwijde energiecrisis, vooral hier in Europa, zal in de toekomst negatief uitpakken voor deze consumentenaandelen.

Volgens de website Thunder Said Energy zijn de primaire energiekosten als percentage van het wereldwijde BBP gestegen tot 14%, tegen 6,5% in 2021. Dit moet door de huishoudens worden gecompenseerd door op andere zaken te bezuinigen. De meest kwetsbare delen van de economie zijn de activiteiten die helemaal bovenaan de Maslow-piramide staan, dus zaken als media & entertainment en luxe consumptiegoederen.

Hogere rentetarieven hebben ook een invloed op de consumptie via consumentenkredieten, maar het cruciale punt om te begrijpen is dat de energiecrisis niet volledig is ingeprijsd in discretionaire aandelen van consumenten. Deze aandelen behoorden tot de grote winnaars sinds de Grote Financiële Crisis, maar nu de inkomens van gezinnen onder druk staan, verwachten wij dat de vraag drastisch zal afkoelen.

De Europese luxe-industrie zal waarschijnlijk het hardst worden getroffen. Daarna komt de wereldwijde auto-industrie, waar de grote vraag is of de adoptie van de elektrische auto sterk genoeg is om Tesla te beschermen tegen de vernietiging van de vraag.

De energiebelasting is slecht voor consumentenaandelen, maar goed voor wereldwijde energiebedrijven. Daarom hebben wij in de onderstaande lijsten ook de tien grootste energiebedrijven uitgelicht.

De 10 grootste wereldwijde aandelen in discretionaire consumptiegoederen

Amazon

Tesla

LVMH

Home Depot

Alibaba

Toyota

McDonald’s

Nike

Meituan

Hermes

De 10 grootste Europese aandelen in de sector consumptiegoederen

LVMH

Hermes

Christian Dior

Volkswagen

Inditex

EssilorLuxottica

Richemont

Kering

Mercedes-Benz

BMW

De 10 grootste energieaandelen wereldwijd

Exxon Mobil

Chevron

Reliance Industries

Shell

ConocoPhillips

TotalEnergies

PetroChina

Equinor

BP

Petrobras

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17624 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht