Maakt Nederlandse Nvidia-partner Nebius de groeiverwachting waar?

Door stevige groeivooruitzichten is Nebius, leverancier van GPU-clouddiensten, in korte tijd uitgegroeid tot beurslieveling. Het van oorsprong Russische bedrijf, dat na de invasie in Oekraïne met de internationale activiteiten een doorstart heeft gemaakt vanuit het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas, ontving in december veel publiciteit door een investering van Nvidia.

Deze maand werd bekend dat ook Amazon-oprichter Bezos een duit in het zakje heeft gedaan. Nebius rapporteert op dinsdag 20 mei bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2025. Dan zal moeten blijken of deze beursparel op schema ligt om de groeiverwachtingen waar te maken. De Visie van eToro-marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Strategische positie in een schaarse markt

GPU-cloudproviders zoals Nebius krijgen ruimte om te groeien door schaarse capaciteit bij marktleiders Amazon, Microsoft, Google en Oracle. Nebius biedt klanten vanaf het tweede kwartaal toegang tot de rekenkracht van 22.000 gloednieuwe Nvidia Blackwell-chips (GPU’s). Met een datacenter in Finland heeft de dienstverlener een strategisch voordeel voor partijen die hun data in Europa willen houden. Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de keuze voor Nebius van onder andere de TU Eindhoven.

Doorstart na Yandex-splitsing

Nebius is een afsplitsing van de Russische holding Yandex, dat na de invasie van Rusland in Oekraïne werd gedwongen om de Russische activiteiten te verkopen. Oprichter en CEO Arkady Volozh maakte met zijn bedrijf op 21 oktober 2024 een doorstart met zijn beursnotering op de Nasdaq, nadat die op 28 februari 2022 was stopgezet.

Concurrentie met CoreWeave

Nebius is vergelijkbaar met het grotere, Amerikaanse CoreWeave, ook een Nvidia-partner, dat op 28 maart 2025 naar de beurs ging. Terwijl CoreWeave zich voornamelijk richt op het trainen van AI-modellen, en daarmee Microsoft en OpenAI tot zijn belangrijkste klanten rekent, ligt bij Nebius de focus op het gebruik van die modellen (in jargon ‘AI inference’), wat minder rekenkracht vereist. Het bedrijf heeft een gebruiksvriendelijk platform, dat zich richt op ontwikkelaars en ook ruimte heeft voor kleinere afnemers. Het internationale aanzien van Nebius groeide nadat onderzoekswebsite Semianalysis het in één adem noemde met Microsoft en Oracle ten aanzien van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit voor het huren van GPU-rekenkracht voor de kortere termijn.

Hoge verwachtingen en financiële slagkracht

De markt voor AI-rekenkracht groeit naar verwachting tot 2030 met 35% per jaar. In 2024 boekte Nebius een omzet van $117,5 miljoen (462% groei) en een EBITDA-verlies van $266,4 miljoen. Zonder schuld en met $2,5 miljard in kas, na een financieringsronde van $700 miljoen in december waaraan Nvidia meedeed, investeert Nebius in datacenters in Parijs en Kansas. Het bedrijf verwacht dat de jaarlijks terugkerende stroom van inkomsten eind maart op minimaal $220 miljoen zal liggen, oplopend tot $750 miljoen à $1 miljard eind 2025. Analisten verwachten voor het eerste kwartaal van 2025 een omzet van $57,7 miljoen (+52% ten opzichte van het vorige kwartaal) en een verlies per aandeel van $0,45. Nebius mikt op zwarte cijfers (EBITDA) eind 2025. Op 20 mei wordt duidelijk of de Nederlandse Nvidia-partner zijn groeidoelen in de eerste drie maanden van het jaar heeft gehaald.

