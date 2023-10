Maandag Philips. Een vooruitblik van CEO Roy Jakobs

Wat gaat Philips beleggers maandag vertellen? In ieder geval ziet de grafiek er niet slecht uit voor de lange termijn. Voor de korte termijn biedt het aandeel matige kansen gezien de dalende trend, ook na de uitspraken van CEO Roy Jakobs.

Jakobs deelde zijn visie via Reuters. Hij signaleert een aantal interessante ontwikkelingen. China is na de VS de belangrijkste markt voor Philips. In toenemende mate zal medische apparatuur bestemd voor de Chinese markt in China worden geproduceerd. Dat aandeel gaat naar 90% tegen 75% nu en 48% in 2022. Hogere kosten zullen niet ten koste gaan van de marge. Volgens Jakobs wordt in toenemende mate dichter bij de markt geproduceerd.

De afhandeling van de problemen met de apneu-apparatuur heeft voor Jakobs topprioriteit. Het overschaduwt het goede. “Ik garandeer dat het met de rest van Philips goed gaat.”

