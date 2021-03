Maarten Leen (ING): ‘Andere zorgen’

Het coronavirus blijft het dagelijks leven domineren en in een aantal Europese landen wordt de lockdown weer aangescherpt. Beleggers hebben echter inmiddels andere zorgen gekregen. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Voor de man of vrouw in de straat is de coronacrisis nog steeds dominant aanwezig. Zeker in Europa zijn de mogelijkheden om te winkelen, uit te gaan of op visite te gaan nog steeds flink ingeperkt. En gezien het verloop van de besmettingscijfers lijkt de lockdown niet op korte termijn te zullen worden versoepeld. Integendeel. In Italië werd vorige week besloten de lockdown tot in ieder geval na Pasen weer aan te scherpen.

Voor een derde van de Fransen gaan vanaf dit weekend de niet-essentiële winkels weer dicht en ook mogen zij, zonder goede reden, niet meer tussen de verschillende departementen reizen. In Duitsland nadert het aantal nieuwe besmettingen met rasse schreden de daar belangrijke grens van 100 per 100.000 inwoners waarbij het verplicht is om nieuwe mobiliteitsbeperkende maatregelen te nemen. Vandaag stond dit cijfer op 96 terwijl dit een week geleden nog 72 bedroeg.

Merkel

Maandag overlegt bondskanselier Merkel weer met de presidenten van de Duitse deelstaten over de situatie. Ook in ons eigen land loopt het aantal besmettingen weer flink op. Mogelijk dat de ongunstige ontwikkeling van het coronavirus in Europa zijn weerslag heeft gehad op de olieprijs. De prijs van een vat Brentolie daalde deze week met $5 naar $64. Hoe zorgelijk de situatie met betrekking tot het coronavirus ook blijft, voor beleggers lijkt de coronacrisis niet meer eerste prioriteit te zijn.

De belangrijkste beursgraadmeters staan om en nabij recordhoogte en uit een recente enquête van de Bank of America onder wereldwijde beleggers kwam naar voren dat sinds deze maand de coronacrisis niet meer als het belangrijkste staartrisico wordt gezien. Na een jaar lang de grootste bron van zorg onder beleggers te zijn geweest is deze nu verdrongen door angst voor hogere inflatie en rente. Maar als het aan de Fed ligt hoeven beleggers zich voorlopig geen zorgen te maken over de rente.

Fed

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte de afgelopen week duidelijk dat hij gewoon doorgaat met het maandelijks opkopen van $120 miljard aan obligaties. Volgens Powell zal het nog lang duren voordat de arbeidsmarkt volledig is hersteld en zal een hogere inflatie slechts tijdelijk zijn. Een meerderheid van de Fed-bestuurders is van mening dat het niet nodig zal zijn om voor eind 2023 de beleidsrente te verhogen. Maar zeven van de zeventien Fed bestuurders verwachten wel dat de rente voor eind 2023 zal moeten worden verhoogd. In december waren dit er nog maar vijf. Ook het tegenvallende economische nieuws uit de VS werd door beleggers genegeerd. In februari daalde de detailhandelsverkopen met 3% en de industriële productie met en met 2%. Dalingen die kunnen worden toegeschreven aan het slechte winterweer en in maart ruimschoots worden gecompenseerd als de ‘stimulus cheques’ worden uitgekeerd. Ondernemersenquêtes wijzen op een sterk productieherstel.

