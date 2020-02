Maarten Leen (ING): ‘Sterke start VS economie’

De Amerikaanse economie is 2020 wat sterker van start gegaan dan de eurozone economie.

Vooral de maakindustrie in Europa blijft het moeilijk houden. Het is nog veel te vroeg om een inschatting te kunnen maken van het effect van de uitbraak van het coronavirus op de economie. Vergelijkingen met de economische gevolgen van SARS in 2003 gaan vooral mank omdat de wereld sindsdien enorm is veranderd. China is veel belangrijker geworden en goederen- en passagiersstromen zijn flink gegroeid. Deze week gepubliceerde economische cijfers geven nog geen aanwijzing voor de mogelijke economische effecten omdat zij betrekking hebben op de periode voordat het coronavirus een brede verspreiding kreeg. De cijfers geven wel een indicatie van de stand en weerbaarheid van de economie voor de uitbraak van het virus.

Vooral de Amerikaanse economie lijkt zich alweer wat verder te hebben hersteld van de groeivertraging van vorig jaar. Uit een enquête onder inkoopmanagers werkzaam in de Amerikaanse maakindustrie bleek dat de stemming beter was dan in de afgelopen zes maanden. De index die deze stemming weergeeft steeg fors van 47,8 in december naar 50,9 in januari (een waarde boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp). Dit is een aanwijzing dat de groeivertraging die vorig jaar is ingezet op zijn einde loopt. Pas met het cijfer voor volgende maand krijgen we inzicht in wat het mogelijke effect kan zijn van de daling van de industriële productie in China op de Amerikaanse industrie.

Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van toelevering vanuit China lijken kwetsbaar. Ook de sentimentsverbetering – zij het beperkt – onder de inkoopmanagers in de Amerikaanse dienstensector is een aanwijzing dat de economie in bredere zin aan het versterken is. De sentimentsindicator steeg van 54,9 in december naar 55,5 in januari. Dat de werkgelegenheid in de niet-landbouwsector in de VS in januari met 225 duizend personen toenam onderstreept dat de Amerikaanse economie het jaar goed begonnen is. Voor het eurogebied zijn de cijfers helaas wat minder overtuigend. In december zijn de detailhandelsverkopen met 1,6% gedaald en in de Duitse maakindustrie is er in die maand 3,5% minder geproduceerd dan in de maand ervoor. In vijf van de afgelopen zeven maanden heeft de Duitse industrie de productie moeten terugschroeven. Door de Franse industrie is er in december 2,8% minder geproduceerd. Deze cijfers wijzen erop dat de eurozone economie het vorig jaar zwak is uitgegaan. Het sentiment onder de Europese inkoopmanagers is de laatste tijd wel wat verbeterd maar toch niet zodanig dat dit wijst op een krachtig herstel. De sentimentsindicator voor de maakindustrie is gestegen van 46,3 naar 47,9 in januari. Een waarde die nog steeds wijst op krimp. De sentimentsindicator voor zowel de verwerkende industrie als de dienstensector is opgelopen van 50,9 in december naar 51,3 in januari. Een cijfer dat wijst op een matig groeitempo.

