Macro-panel BeleggersFair: alle ogen op Amerikaanse economie

Een ‘zachte landing’ van de economie is nog geen uitgemaakte zaak. Voor beleggers is het vooral zaak op de Amerikaanse economie te letten. En dat is ook wat drie topeconomen gaan doen tijdens het macro-panel op de BeleggersFair (15 november).

Het beleid van centrale banken is momenteel veelzeggend. Er is een einde gekomen aan de renteverhogingen als omslag na jaren van extreem ruim monetair beleid. Dit is het sentiment op de beurs flink ten goede gekomen.

Het gaat hierbij vooral om de Verenigde Staten. Waar China bijvoorbeeld de kar nadrukkelijk heeft getrokken ten tijde van de crisis in 2008/2009, is de Amerikaanse economie de afgelopen jaren weer de motor geworden voor de wereldeconomie. De Fed heeft de inflatie weten te beteugelen zonder een recessie te veroorzaken.

De zachte landing, die menigeen verwachtte, is echter nog geen uitgemaakte zaak. In ieder geval is het voor beleggers zaak vooral op de Amerikaanse economie te letten, en dan met name de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen delen drie economen hun visie met het publiek: Elwin de Groot (Rabobank), Edin Mujagić (Hoofbosch) en Bert Colijn (ING).

Het panel macro-economie ‘Alle ogen gericht op Amerikaanse economie’ vindt plaats tijdens het plenaire ochtendprogramma.

Sprekers

Elwin de Groot

Hoofd macrostrategie bij Raboresearch

Elwin de Groot volgt de wereldwijde economische ontwikkelingen en financiële markten en is verantwoordelijk voor een team van internationale economen en macrostrategen.

Daarnaast ligt zijn expertise op het terrein van de Europese economie, monetair beleid (ECB) en financiële markten. Als doorgewinterd spreker geeft Elwin veel presentaties en lezingen voor diverse klantengroepen. Hij werkt sinds 2006 bij Rabobank. Daarvoor was hij acht jaar actief als eurozone-econoom bij Fortis Bank. Hij begon zijn carrière bij TNO als onderzoeker en projectleider. Elwin heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Edin Mujagić

Econoom en beheerder bij beleggingsfonds Hoofbosch

Edin Mujagić is econoom en beheerder bij beleggingsfonds Hoofbosch. Hij heeft macro-economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich heeft gespecialiseerd in monetaire economie en de centrale banken. Daar schrijft en spreekt hij regelmatig over in landelijke dagbladen en online platformen als FD, Telegraaf, IEX, VEB, Cashcow, Radio 1 en BNR. Op BNR verzorgt hij, samen met hoogleraar Arnoud Boot, dagelijks de economische rubriek ‘Macro met Boot en Mujagic’.

Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012), ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016) en ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’ (2021).

Bert Colijn

Senior Econoom bij ING

In zijn werk focust Bert Colijn zich met name op economische, politieke en monetaire ontwikkelingen in de eurozone. Hij wordt hiervoor regelmatig geciteerd in nationale en internationale media. Ook stuurt hij een team van internationale economen aan. Hij werkt sinds 2015 bij ING.

Voor ING werkte hij bij denktank The Conference Board in Brussel waar hij zich vooral bezighield met structurele ontwikkelingen in de Europese economie. Hij heeft een bachelor en master in internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen waar hij is afgestudeerd op financiële stabiliteit in Europa.

