Madison Faller (J.P. Morgan): ‘Terugkeer van Goudlokje-economie’

Een sterke Amerikaanse economie tekent zich af ondanks de aanhoudende risico’s. Ook de aandelenmarkten blijven goed presteren. Komt een Goudlokje-economie weer terug in de VS: niet te heet, niet te koud, maar precies goed – net zoals de pap die Goudlokje vond in het huis van de drie beren? De vraag is of en hoe Goudlokje in 2024 het ‘juiste’ evenwicht voor de economie vindt, stelt Madison Faller, Global Investment Strategist bij J.P. Morgan Private Bank. Vooralsnog constateert zij het volgende:

Nog steeds te warm: Inflatie

Goudlokje voelde waarschijnlijk enige opluchting eerder deze maand toen de Amerikaanse inflatie voor het eerst dit jaar afkoelde. Na een heet eerste kwartaal liet de consumentenprijsindex (CPI) van april een lichte vertraging zien. De inflatie kwam uit op 3,4% op jaarbasis, tegen 3,5% in maart. Zelfs de kerninflatie, waarin de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, daalde van 3,8% naar 3,6%.

Er wordt duidelijk vooruitgang geboekt in de strijd tegen inflatie: meer dan 55% van de CPI-componenten ligt nu onder de doelstelling van 2%. Een jaar geleden schommelde meer dan de helft boven de 4%.

Maar de beren liggen nog altijd op de loer. De afkoeling haalt nog steeds niet de 2% temperatuurcheck van de Federal Reserve (Fed). De huisvestinginflatie (goed voor ongeveer een derde van de CPI) vertraagt slechts beetje bij beetje en de diensteninflatie blijft ‘sticky’ in een herstellende arbeidsmarkt. De goederenprijzen kunnen maar tot een bepaald punt dalen en de grondstoffenprijzen blijven hoog.

Alles wijst erop dat de inflatie vanaf hier zal blijven afnemen, meent Faller. Maar dit zal waarschijnlijk beperkt zijn. Een krachtigere economie kan namelijk leiden tot hogere inflatie en hogere beleidsrentes.

Nog steeds te koud: Geld lenen

Eerder verwachtten economen en beleggers een flink aantal renteverlagingen in 2024. Sommige centrale banken, zoals de Zwitserse en Zweedse, zijn al begonnen met de rente te verlagen. Maar in de VS dwingt de te hoge inflatie de Fed om de rente langer hoog te houden. De meeste segmenten van de economie hebben aangetoond wel bestand te zijn tegen de druk van hoge rente. Maar voor sommigen betekent de hoge rente koude pap. Lenen, zowel voor consumenten als voor bedrijven, wordt gewoon duurder.

Het begin van 2024 werd gekenmerkt door een record aan obligatie-emissies, omdat kredietwaardige bedrijven profiteerden van de gedaalde rente, die sindsdien weer is opgelopen. Veel zwakke kredietnemers hebben niet van de gelegenheid gebruik kunnen maken en worden nu geconfronteerd met hogere leenkosten in vergelijking met hun oorspronkelijke schuldovereenkomsten. Dit kan leiden tot stress buiten de bekende probleemgebieden (denk aan commercieel vastgoed) en kleine en middelgrote bedrijven, die doorgaans meer schulden hebben, onder druk zetten. Deze bedrijven vormen de ruggengraat van de Amerikaanse economie en zijn cruciaal voor de werkgelegenheid.

Tegelijkertijd liggen de consumentenbestedingen onder een vergrootglas. Eerder deze maand stagneerden de detailhandelsverkopen (na een sterk eerste kwartaal) en uit het laatste overzicht van de New York Fed over de schuldenlast van huishoudens bleek dat meer kredietnemers een betalingsachterstand op hun creditcards en autoleningen hebben. Dit betekent niet dat de Amerikaanse consument in de problemen zit. Hypotheken, die ongeveer 70% van alle Amerikaanse huishoudschulden vertegenwoordigen, vertonen niet dezelfde stress; de wanbetalingspercentages liggen ruim onder de niveaus die tijdens de wereldwijde financiële crisis werden gezien. Hoge en stabiele lonen ondersteunen ook de inkomens en daarmee de uitgaven. Desalniettemin is het belangrijk om stressfactoren goed in de gaten te houden.

Precies goed: Bedrijfswinsten

De S&P 500-bedrijven hebben in het eerste kwartaal hun winsten op jaarbasis met meer dan 5% zien groeien. Opvallend is dat alle sectoren de verwachtingen hebben overtroffen. Steeds meer bedrijven belonen hun aandeelhouders door de aandeleninkopen te verhogen. Daarnaast hebben ze grootse investeringsplannen bekend gemaakt. Kunstmatige intelligentie (AI) staat volop in de belangstelling, maar de investeringen gaan verder dan alleen de grote techbedrijven. De focus op infrastructuur, beveiliging en veerkracht van de toeleveringsketen stimuleert eveneens investeringen in de ‘traditionele’ economie.

