Majorel, mag ik je even bellen over je IPO

Kort na UMG komt vandaag Majorel naar de Nederlandse beurs. Het is een bedrijf dat o.a. callcenter diensten levert voor (grote) bedrijven die dat uitbesteden. Voornaamste klanten zitten in de internetsector, financiële sector en telefonie.

De markt is 90 miljard euro groot, waarvan Majorel volgens IG zo’n 1,3% heeft. De aandelen zijn gisteren geprijsd op 33 euro.

Er zijn in totaal 100 miljoen aandelen, waarvan 20 miljoen ook echt naar de beurs gaan. Bij een koers van 33 euro is de beurswaarde dus 3,3 miljard euro.

De omgerekende winst per aandeel was 0,85 euro in het eerste halfjaar, 1,50 euro over de afgelopen 12 maanden, maar slechts 0,86 euro over heel 2020 en 0,16 euro over 2019.

Het is een bedrijfstak in de dienstensector met een lage toegevoegde waarde of onderscheidend vermogen en ze werken daarom met lage marges. Ze leveren callcenter diensten in Engels vaak vanuit landen als Egypte, Kenia, Filipijnen.

Er is weinig schuld, maar het bedrijf staat wel op een forse K/W van 38 op 2020. De prijs van UMG leek aantrekkelijker

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

