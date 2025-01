Mali Chivakul (J. Safra Sarasin): ‘Indonesië biedt beleggers kansen op lange termijn’

President Prabowo nam eind oktober het roer over in Indonesië. Zijn benoemingen in het kabinet hebben de aanvankelijke vrees onder beleggers weggenomen dat hij een minder strak begrotingsbeleid zou voeren. Zijn ambitieuze groeidoelstelling van 8 procent is gebaseerd op veel meer investeringen in de economie, zegt Mali Chivakul, econoom opkomende markten bij private bank J. Safra Sarasin.

“Om zijn plannen te realiseren, moet Indonesië belastinghervormingen doorvoeren om meer inkomsten te genereren en de regels vereenvoudigen om bedrijfsinvesteringen gemakkelijker te maken. Hoewel meer investeringen de economie op de middellange termijn kunnen doen groeien, kunnen ze ook de buitenlandse betalingen en de roepia onder druk zetten.

Problemen op de korte termijn, zoals de sterke Amerikaanse dollar, blijven een uitdaging voor de roepia en de centrale bank van Indonesië (Bank Indonesia) in de eerste helft van 2025. Een zwakkere roepia kan ook problemen veroorzaken voor Indonesische aandelen.

Vertrouwen in conservatief begrotingsbeleid

Op 20 oktober werd Prabowo Subianto president van Indonesië. Hij heeft een van de grootste kabinetten in de geschiedenis van het land. Veel van zijn benoemingen zijn dezelfde als die van de vorige president Jokowi, zoals Sri Mulyani Indrawati als minister van Financiën, Airlangga Hartarto als minister van Economie en Agus Kartasasmita als minister van Industrie.

Prabowo richtte ook een nieuw economisch adviesorgaan op, de Nationale Economische Raad, met veel technocraten, zoals Chatib Basri en Mari Pangestu. De herbenoeming van Sri Mulyani zorgt ervoor dat investeerders vertrouwen hebben in het conservatieve begrotingsbeleid van Indonesië.

De begroting voor 2025 verwacht een tekort van 2,5% van het bbp, iets lager dan de verwachte 2,7% van dit jaar. Prabowo’s belofte om gratis middageten op school aan te bieden is opgenomen in de begroting, maar zal niet alle 83 miljoen schoolkinderen dekken.

Stabiele economie

Prabowo heeft een redelijk stabiele economie geërfd, die de afgelopen maanden iets is vertraagd, maar de groei blijft rond de 5%. Na een renteverlaging tot 6% door Bank Indonesia heeft de centrale bank moeite om de rente verder te verlagen. Indonesië is relatief beschermd tegen hogere invoerheffingen van de VS. Als China echter hard wordt getroffen door Amerikaanse importtarieven, kan Indonesië via China worden getroffen, gezien de sterke banden. Maar deze nauwe relatie biedt ook kansen voor Indonesië, omdat China meer stimulus kan geven waardoor de vraag naar Indonesische producten toeneemt.

Prabowo wil de Indonesische groei naar 8% brengen tegen het einde van zijn termijn. Om dit te bereiken zijn niet alleen beleidsveranderingen en gratis schoollunches nodig, maar ook hervormingen die het makkelijker maken om zaken te doen, zoals het starten van bedrijven en het verbeteren van de infrastructuur.

Roepia blijft kwetsbaar

De regering heeft plannen gepresenteerd waarin staat dat Indonesië jaarlijks ongeveer 9.900 biljoen roepia moet investeren om de groei tegen 2027 op 8% te verhogen. Dit is veel meer dan de huidige investering van 6.400 biljoen roepia. De grootste risico’s voor de komende 2-3 jaar blijven hetzelfde: hogere investeringen kunnen het tekort op de lopende rekening en de roepia onder druk zetten. Een zwakke roepia heeft ook invloed op de Indonesische aandelenmarkt, die gewoonlijk profiteert van lagere rentevoeten in de VS en een sterkere roepia.

Met een koers-winstverhouding van ongeveer 14 voor de Indonesische aandelenindex zijn Indonesische aandelen relatief goedkoop en bieden ze kansen voor de lange termijn, vooral omdat de consumentenmarkt groeit nu het inkomen per hoofd van de bevolking $5.000 heeft bereikt.”

