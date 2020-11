Marges onder druk

Wanneer de kosten stijgen en tegelijkertijd het prijszettingsvermogen van ondernemingen daalt, komen de marges onder druk.

De maandelijkse rondgang onder analisten van Fidelity International geeft inzicht in welk soort bedrijven te kampen hebben met een dergelijke combinatie van inflatiedruk en verminderde mogelijkheden om de prijzen aan de passen.

De Grafiek van de Week van Fidelity International gaat in op het debat over deflatie versus desinflatie, en wat dit voor de bedrijfsresultaten zou kunnen betekenen. Momenteel is er enige onenigheid tussen de marktdeelnemers over de vraag of we te maken hebben met een inflatoire of desinflatoire omgeving. Volgens de analisten van Fidelity International zijn beide scenario’s in het spel, waarbij de inflatiedruk van sector tot sector varieert.

De marges in de financiële sector en die van de duurzame consumptiegoederen lijken het meeste gevaar te lopen. Bedrijven in deze sectoren hebben hun prijszettingsvermogen sinds het begin van het jaar aanzienlijk zien dalen.

Ultralage rentes hebben veel financiële bedrijven geraakt. De lockdowns deden de duurzame consumptiegoederensector geen goed. In de technologiesector en gezondheidszorg ziet het ernaar uit dat de marges zullen toenemen.

