Maria Elena Drew (TRP): ‘Plastic als oplossing’

Plastic is onlosmakelijk verbonden met de moderne industrie en biedt consumenten wereldwijd voordelen. Paradoxaal genoeg blijft plastic ook de beste oplossing voor andere problemen die met duurzaamheid te maken hebben, zoals het verminderen van voedselverspilling, het verlagen van het gewicht van verpakkingen, het verbeteren van hygiëne en het verlengen van de levensduur van bouwmaterialen.

Vanuit beleggingsperspectief stelt Maria Elena Drew, Director of Research, Responsible Investing bij T. Rowe Price, dat het duurzaamheidsdebat over plastic zich moet toespitsen op de hervorming van de sector – hoe innovatie de manier verandert waarop plastic wordt gebruikt, vervangen en aangepast om minder schadelijk te zijn en, wat cruciaal is, hoe het uiteindelijk wordt weggegooid. Innovatie is van groot belang om aan de toenemende druk van consumenten en regelgeving tegemoet te kunnen komen om plastic te elimineren en te hergebruiken.

Katalysatoren van verandering: overheden en consumenten

Dat overheden en consumenten om actie vragen verbaast niet. Veel regeringen voeren nieuwe regels in en leggen zich vast op tijdschema’s om de impact van wegwerpplastic te verminderen. Dit betreft onder meer enkele van ’s werelds grootste producenten en consumenten van plastic producten. Regelgeving richt zich meestal op de vermindering van plastic voor eenmalig gebruik en bevordert meer recycling of innovatie in de richting van alternatieve oplossingen.

Overheden richten hun pijlen op plastic voor eenmalig gebruik

De reactie van de industrie: innovatie

Gezien de regel-, consumenten- en bedrijfsdruk, zullen milieu-, sociale en bestuurlijke overwegingen de komende jaren een grote impact hebben op de verpakkingsindustrie in de ontwikkelde landen. Kunststoffen voor eenmalig gebruik vormen een belangrijk aandachtspunt en worden rechtstreeks beconcurreerd door alternatieve vervangingsproducten (papier, aluminium, glas) en innovatieve nieuwe materialen zoals bioplastics.

Aangezien plastic veel voordelen en wijdverspreide praktische toepassingen biedt, is een focus op de totale eliminatie van plastic als reactie op regel- en consumentendruk onrealistisch. De inspanningen om plastic te elimineren houden meestal in dat verpakkingscomponenten worden verwijderd die niet essentieel zijn voor insluiting of bescherming. Sommige bedrijven kunnen een aanpak bedenken om plastic te elimineren of te hergebruiken, maar voor veel andere bedrijven is dat niet mogelijk. In de levensmiddelensector bijvoorbeeld, zijn voedselvoorzieningsketens afhankelijk van plastic verpakkingen om producten vers te houden en afval te voorkomen.

Er blijven uitdagingen

Ondanks positieve initiatieven om het plasticprobleem aan te pakken, zijn bedrijven soms minder toeschietelijk om informatie over “lastiger te realiseren” doelstellingen bekend te maken, zoals die voor gerecycled plastic en de vermindering van nieuw materiaal voor verpakkingen. Gerecycled plastic opnemen in productverpakkingen is moeilijker dan verpakkingen gewoon herbruikbaar of composteerbaar te maken. De inzamelingsmiddelen en de infrastructuur die nodig zijn om plastic efficiënter te recyclen ontbreken nog.

Deze hindernissen kunnen bedrijven tot ‘greenwashing’ van hun recyclingprestaties aanzetten. Om deze reden zijn de input van grondstoffen, en een specifieke focus op het gebruik van gerecycled materiaal, belangrijke gegevens voor het Responsible Investing Indicator Model (RIIM) van T. Rowe Price waarmee we bedrijven analyseren, met als doel ervoor te zorgen dat beweringen van bedrijven over recycling accuraat en up-to-date zijn.

Er is een radicale hervorming bezig

Hoe de wereld omgaat met het probleem van plastic afval is van toenemend belang voor de samenleving en bedrijven. De urgentie is nog nooit zo groot geweest. De belangrijkste uitdaging voor de industrie bestaat erin oplossingen te bedenken om het duurzaamheidsprobleem aan te pakken en tegelijk een evenwicht te vinden tussen de praktische bruikbaarheid van plastic in grote delen van de moderne industrie en maatschappij.

T. Rowe Price verwacht dat de sector van kunststoffen voor eenmalig gebruik in het komende decennium een radicale gedaanteverandering zal ondergaan naarmate bedrijven meer en meer alternatieve materialen ontwikkelen en toepassen (papier, aluminium, glas, enz.), innoveren in de richting van betere, minder schadelijke kunststoffen (bioplastics, enz.) en manieren vinden om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Veel bedrijven erkennen de noodzaak tot verandering en passen zich aan een nieuw en duurzamer paradigma aan. Sectoren en bedrijven die tegemoet komen aan de druk van regelgeving en consumenten door te innoveren, zullen het best gepositioneerd zijn om te profiteren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

