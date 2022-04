Marieke Blom (ING): ‘Weinig bakens rond kantelpunten’

Oplopende rentes, stevige aandelenkoersen en goede financieringscondities voor bedrijven kenmerken een wat broeierige kalmte op de financiële markten. De situatie kan zo maar kantelen. Onze overheidsfinanciën zijn een relatief baken van rust. De Visie van Marieke Blom, hoofdeconoom ING.

De oorlog in Oekraïne is een klap voor de Europese economie, vooral door hogere energieprijzen en toegenomen onzekerheid. Toch stroomt Russische energie nog altijd Europa binnen. De grote vraag is wanneer en hoe Europa de grens stelt. Een volledig energie embargo zou flink impact hebben, al is de exacte mate moeilijk in te schatten én afhankelijk van vorm en timing: meer planning, coördinatie en aangevulde gasreserves verminderen de impact, maar wellicht ook het politieke effect. De ingenomen standpunten kunnen kantelen onder de toenemende druk.

Hoewel Macron zondag won, houdt EU-minnend Europa de adem in. Pas op 24 april is duidelijk wie de nieuwe Franse president wordt. Le Pen zegt graag samen te werken met landen die ook graag ‘ieder voor zich’ opereren. Dat is logisch inconsistent en zou kantelen hoe Europa samenwerkt op economie, verduurzaming en richting Rusland.

In Nederland loopt intussen het aantal faillissementen weer op. Dat is een positieve normalisering, na jaren waarin coronasteun en goedkope liquiditeit het ondernemerslandschap domineerden. Het onzekere effect van de oorlog is nu nog niet zichtbaar. Verdere sancties, hogere inkoopprijzen en rentes en zelfs eventuele coronamaatregelen hangen nu als een zwaard van Damocles boven het bedrijfsleven.

Op de woningmarkt zagen we vorige week voor het eerst sinds lange tijd een eerste teken van dalende prijzen in de NVM-cijfers. Ook hier is het nog te vroeg voor een harde conclusie. Een geleidelijke stabilisatie van de prijzen ligt het meest voor de hand, maar als de rente harder oploopt, energieprijzen hoog blijven en de economie afkoelt, dan kan de woningmarkt dit jaar kantelen.

Intussen gaat de coalitie op zoek naar 10-15 miljard euro. Is dit ook een kanteling, vlak na een regeerakkoord waarin het financieel niet op kon? Stapt het kabinet bij de eerste crisis toch weer in de reflex van bezuinigen? De achterdochtige krantenlezer vermoedde al dat dit niet lang goed kon gaan. Toch lijkt hier geen echte draai zichtbaar.

Het kabinet ziet inkomsten (belasting op vermogen) wegvallen en zoekt een alternatief. Daarnaast zijn er nieuwe wensen zoals defensie en hogere AOW-uitkeringen. Veel financiële ruimte is al ingezet voor het regeerakkoord en dus wil het kabinet nu haar begrotingsregels respecteren: voor nieuwe plannen moet elders iets sneuvelen en een hoger inkomen voor de een moet komen van een ander. De kern blijft dat de financiële impuls vanuit de rijksfinanciën de komende jaren ruim is. Dat leek bij de presentatie van het regeerakkoord nog slechte timing, vanwege de sterke economie. De timing kan alsnog gunstig uitpakken, nu die afkoelt. Cijfers laten bovendien zien dat de schatkist er veel beter voor staat eerder verwacht. Al doen de krantenkoppen anders vermoeden, onze overheidsfinanciën zijn in onzekere tijden een van de weinige bakens van rust.

