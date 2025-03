Mark Dowding, CIO bij RBC BlueBay: ‘Lagere Amerikaanse aandelenkoersen kunnen de handelsretoriek van de VS temmen’

De terugkeer van Trump en zijn protectionistische beleid zetten de markten opnieuw onder spanning. Extra importheffingen op Canada en Mexico, plus een aanvullende tariefverhoging van 10% op Chinese goederen, vergroten de inflatiedruk en wegen zwaarder dan de impact op de economische groei. “Met een stijgende consumentenprijsindex wordt een renteverlaging door de Fed de komende maanden vrijwel onmogelijk,” zegt Mark Dowding, CIO bij RBC BlueBay Asset Management.

Toch blijven markten meer dan 75 basispunten aan renteverlagingen inprijzen, wat volgens Dowding niet realistisch is. “We zien juist een kans om de gemiddelde looptijd van onze portefeuille te verkorten,” voegt hij toe. Tegelijk groeit de scepsis onder internationale beleggers over de VS, wat kapitaalstromen naar Europese activa kan sturen, vooral nu het rente- en groeiverschil tussen de VS en de EU kleiner wordt.

Een daling van de Amerikaanse aandelenmarkten zou de toon van het handelsbeleid kunnen verzachten. “Als de aandelenkoersen verder onder druk komen, is het aannemelijk dat Trump zijn retoriek matigt om te voorkomen dat de marktinstabiliteit doorzet,” zegt Dowding. Op de middellange termijn blijft een constructieve handelsrelatie in ieders belang. Uiteindelijk lijkt een compromis met invoertarieven op een beheersbaar niveau van 10% een waarschijnlijke uitkomst in de komende weken of maanden.

Ondertussen zorgt de koerswijziging van de nieuwe Duitse bondskanselier Merz voor een structurele shift. “Door defensie-uitgaven boven 1% van het BBP buiten de begrotingsregels te plaatsen, creëert Merz extra investeringsruimte, een beweging die wij breder in de EU verwachten,” aldus Dowding. Duitsland zou de komende tien jaar bijna €1.000 miljard kunnen besteden, wat de economische groei kan verhogen naar 1,5% per jaar en de inflatie rond 2,5% stabiliseert. Dit roept de vraag op of de recente renteverlaging van de ECB naar 2,50% niet de laatste van deze cyclus was. “Wij zien een kans om een shortpositie in Euribor-futures in te nemen, omdat de beleidsrente waarschijnlijk niet verder daalt tot 2%.”

“Het is interessant om te zien welke onbedoelde gevolgen het Amerikaanse beleid met zich meebrengt. Trump heeft al lange tijd de wens de EU als instituut te verzwakken, maar door Duitsland ertoe aan te zetten de begrotingsregels te versoepelen, kan zijn beleid uiteindelijk juist hebben bijgedragen aan een economisch sterker Europa. Dit lijkt te passen binnen een bredere verschuiving, waarbij ‘MEGA’-trades (‘Making Europe Great Again’) de plaats innemen van de inmiddels minder aantrekkelijke ‘MAGA’-trades”, besluit Dowding.

