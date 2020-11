Mark Nash (Jupiter): ‘Markten missen steun overheid’

De markten hebben de afgelopen weken een stap terug gedaan, naarmate het aantal coronabesmettingsgevallen in Europa en in de VS toenamen en deze tweede golf de economische groeivooruitzichten schaadt, aldus Mark Nash, fondsmanager, Fixed Income bij Jupiter Asset Management.

De risk-on reflatiehandel is gebaat bij economische groei en ondersteuning van de centrale banken, meent Nash. De centrale banken blijven ondersteunend, maar wat ontbreekt is stimulering van de overheid, die nodig is om de economische groei in de winter te ondersteunen voordat er een vaccin aankomt, die volgens de meeste deskundigen niet in Q1 uitgerold zal worden. De reactie van de markt op dit negatieve nieuws is niet groot geweest. De Treasury-markt is een beetje verzwakt, maar de risicodragende beleggingen blijven in trek, en de dollar is niet significant gedaald, zoals men zou verwachten in een risicomijdende markt, zegt Nash.

De grote risk-off beweging zoals die zich in de afgelopen jaren voordeed als de markt in paniek raakte over de dollarliquiditeit, is uitgebleven. Volgens Nash komt dit doordat de Fed liquiditeit is blijven verstrekken, zodat de toegang tot dollars niet gehinderd wordt. Ook China doet het goed, met groei die voortkomt uit overheidssteun, export en stijgende consumentenbestedingen. Dit suggereert een gelijkmatiger en duurzamer herstel in China en het helpt de wereldeconomie, waarbij de renminbi in staat is om wat van de dollarkracht af te snoepen.

Buitenlandse investeerders verhinderen een sterke dollar

Het tekort op de lopende rekening van de VS begint toe te nemen, waarbij het land meer verbruikt dan het produceert en meer dollars nodig heeft om buitenlandse goederen te kopen. Maar aangezien de Fed de rente laag houdt, zijn buitenlandse investeerders minder geïnteresseerd in het kopen van Amerikaanse activa, en verhinderen daar en passant mee dat de dollar aansterkt en dat is volgens Nash een vrij een grote structurele verandering.

Als er een eind komt aan het slechte nieuws, dan kan volgens Nash extra dollarzwakte ontstaan en zullen Treasuries ondermaats blijven presteren ten opzichte van de rest van de wereld. Hij anticipeert er echter op dat elke risk-off beweging redelijk oppervlakkig zal blijven, en hij verwacht dat er koopkansen zullen zijn. Nash denkt niet aan een overdreven opwaartse beweging van de dollar die veel schade toebrengt aan de markt. De Fed zou ingrijpen om dit te voorkomen. En uiteindelijk zal er meer budgettaire steun van de overheid komen.

