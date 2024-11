Markt tast in het duister over eindpunt rente Fed

De Amerikaanse verkiezingen, en dan vooral de onzekerheid over de uitslag, maken het lastig de vervolgstappen van de Fed in te schatten, omdat de uitslag behoorlijke implicaties kan hebben op de macro-economische vooruitzichten, zegt Erik Weisman, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder MFS.

“De Fed verlaagt de rente deze week waarschijnlijk met 25 basispunten. De grote vraag is of de centrale bank in december zal afzien van een verdere verlaging,” stelt Weisman. Hij vindt het nog te vroeg om een betrouwbare inschatting te maken, omdat zoveel afhangt van de verkiezingsuitslag.

“Een overwinning van Trump zal vermoedelijk worden gezien als een voorbode van hogere inflatie, terwijl een zege van Harris eerder zal worden geïnterpreteerd als een voortzetting van de status quo. Hoewel de Fed waarschijnlijk niet direct na de verkiezingen zal reageren, zou de markt daar weleens heel anders over kunnen denken”, aldus de econoom.

De markt houdt nu al rekening met een minder agressieve Fed, gebaseerd op gegevens die uitwijzen dat de economie beter draait dan voorzien, gecombineerd met een iets hogere inflatie dan verwacht.

“De afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft de markt de uiteindelijke rente, waar de Fed in deze verlagingscyclus op zal uitkomen, steeds ergens tussen de 2,5% en 4,5% ingeprijsd. Op dit moment wordt die ‘terminal rate’ door de markt op ongeveer 3,5% geschat. Hieruit blijkt dat de markt vrijwel in het duister tast over waar het uiteindelijke niveau van de beleidsrente aan het einde van deze verruimingscampagne zal blijven steken. Gezien de voortdurend veranderende macro-economische omstandigheden is er wellicht niet veel voor nodig om de markt radicaal van mening te doen veranderen, in welke richting dan ook”, stelt Weisman.

