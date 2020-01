Markten in afwachting van ondertekening deelakkoord

Europese markten zullen vandaag wat lager openen. In de premarket staan de indices tot 0,3% lager.

Angst voor nieuwe handelsongemakken tussen China en de VS maken beleggers kopschuw, omdat – zo gaat het verhaal – hogere Amerikaanse invoerrechten pas zullen verdwijnen als China zich aan de afspraken heeft gehouden. De AEX (611,15) laat een verdere verkrapping van de bandbreedte zien, wat het afgelopen jaar eerder een indicatie voor een hausse dan een baisse was.

Azië is overwegend lager. De Nikkei is -0,44%. De Bank of Japan heeft aangegeven bereid te zijn tot een verdere verruiming. Kennelijk ziet men economische blokkades. Shanghai -0,66%, Hong Kong -0,85%, Australië +0,37% en Kospi -0,33%.

Euro/dollar 1,1130. Euro/yuan 7,6782. Goud +0,15% op 1.555,17. Brent -0,12% op 64,46 dollar. Duitse Bunds -0,001 op min 0,174%. US Bonds -0,009 op 1,809%.

