Markten in teken van overwinning van Labour

De Europese aandelenmarkten zullen blij zijn met de verpletterende overwinning van Labour bij de verkiezingen in het VK.

De dollarindex hield zijn recente daling vrijdag vast tot ongeveer 105 en zweefde op het laagste punt in drie weken, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een cruciaal Amerikaans banenrapport dat naar verwachting verdere tekenen van een afkoelende arbeidsmarkt zal vertonen, wat de zaak ondersteunt voor de Federal Reserve om binnenkort te beginnen met het verlagen van de rentetarieven. Eerder deze week wezen gegevens op een verrassende krimp van de dienstenactiviteit en teleurstellende particuliere werkgelegenheidscijfers in de VS, wat de gematigde vooruitzichten voor het Fed-beleid ondersteunde. De markten gaan momenteel uit van een kans van ongeveer 73% dat de Fed in september zou beginnen met het verlagen van de rente. Extern stond de dollar onder druk van een aantrekkende euro, omdat beleidsmakers van de ECB hun bezorgdheid uitten over de recente inflatietrends, terwijl het pond sterker werd nadat peilingen een verpletterende overwinning voor de Labour-partij bij de algemene verkiezingen in het VK suggereerden.

Voor euro/dollar ligt stevige steun rond 1,07

Markten

Amerikaanse futures staan matig hoger met een winst van 0,2% voor de Dow. Europa wint door de Britse verkiezingsutslag. FTSE +0,3%, Frankrijk +0,4% en AEX +0,3%. Azië lager. Nikkei -0,1%, Shanghai -0,3% en Hong Kong -1,0%. Er lijkt sprake te zijn van winstnemingen nadat de Nikkei eerder boven de historische grens kwam van 41.000.

Euro/dollar 1,0825. Brent -0,3% op 87,14 dollar. Bitcoin -5,1% op 54.254 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

