Markten voelen zich onzeker

De Aziatische aandelenmarkten leverden vrijdagmorgen de winst in van donderdag. Beleggers voelen zich onzeker over de gevolgen van de handelsoorlog.

Shanghai -0,3%, Nikkei -1,1%, Hong Kong -1,8%, Amerikaanse futures iets lager en de Stoxx -0,5%. Commodities als Brent en goud lager, maar bitcoin +0,5% op 106.226. Dat onderstreept het onzekere marktgevoel.

Schroders: “Als de huidige pauze in de Amerikaanse importtarieven permanent wordt, zou de impact op de wereldeconomie beheersbaar moeten zijn. Toch hoeft het niet lang te duren voordat nieuwe risico’s de markten weer in hun greep kunnen krijgen. De geopolitieke situatie blijft onvoorspelbaar en pogingen om later dit jaar een Amerikaanse begrotingsimpuls door te voeren, kunnen zowel binnenlands als internationaal marktonrust veroorzaken. Beleggers zijn heen en weer geslingerd door aankondigingen van nieuwe Amerikaanse importheffingen. Hoewel het er kort na ‘Liberation Day’ nog op leek dat de VS de tarieven op importgoederen zou verhogen tot 25%, heeft een reeks pauzes en akkoorden ertoe geleid dat het effectieve tarief rond de 12% ligt. We verwachten dat de wereldeconomie in 2025 met 2,2% groeit en in 2026 met 2,7%. De verhoogde importtarieven zullen naar verwachting de inflatie boven de 3% houden, zowel dit als volgend jaar. Hierdoor zal de Federal Reserve in 2025 de rente waarschijnlijk ongemoeid laten.” Maar Schroders verwacht dat afnemende inflatiedruk en een nieuwe Fed-leiding ruimte zullen scheppen voor een renteverlaging met 50 basispunten in 2026, tot 4%.

AEX weekgrafiek: Worstelt zonder doorbraak

