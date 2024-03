Markten wachten op vrijdag: arbeidscijfers VS

Beleggers hoeven voor vandaag geen hooggespannen verwachtingen te hebben. Het ontbreekt de markt aan impulsen.

Het is nog maar de vraag of het stemmingsbeeld in de loop van de week zal verbeteren. Iedereen kijkt uit naar de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers die vrijdag bekend worden gemaakt. Economen verwachten een groei van het aantal banen met 188.000 in februari tegen +353.000 in januari. Bij een koers van 29,45 euro bedraagt de bandbreedte 29,04-29,79 euro.

In Turkije is de inflatie opgelopen tot 67,07%, het hoogste niveau sinds november 2022. Het wordt toegeschreven aan een stijging van de minimumlonen en hogere belastingen. De Turkse koersindex BIST 100 is de afgelopen 12 maanden met 68% gestegen. Daarmee wordt een uitholling van lands werkkapitaal deels voorkomen.

Markten

Amerikaanse futures bewegen rond het slot. Hertzelfde geldt voor Europa. Nikkei +0,3%, Shanghai +0,4% en Hong Kong onveranderd. Dus net zo saai als elders in de wereld. Euro/dollar +0,1% op 1,0852.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19525 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht