Martijn Rozemuller (VanEck): ‘Inflatie in de portefeuille integratie’

Toen de Fed voor december 2021 in de V.S. een jaarlijkse inflatie van 7% rapporteerde, was dit, sinds juni 1982, het hoogste percentage in 39 jaar. Dat brengt ons terug naar een tijd waarin inflatie een hardnekkig probleem was voor beleggers en portefeuilles dienovereenkomstig werden aangepast.

In Europa is de inflatie niet zo extreem. Toch is de trend duidelijk; de inflatie bereikte in december 5%, een record voor de 22-jarige eurozone.

Inflatiepieken zijn de afgelopen 30 jaar zeldzaam geweest, wat de situatie vandaag des te verrassender maakt. Het lijdt weinig twijfel dat staatsobligaties in een dergelijke omgeving slecht presteren. Grondstoffen en onroerend goed kunnen daarentegen effectieve inflatiehedges zijn, maar het is niet zeker in welke mate dat het geval is.

De prijzen stijgen

Indexniveaus voor HICP in het eurogebied en CPI in de Verenigde Staten

Bronnen: Eurostat, Federal Reserve Bank of Cleveland en ECB.

Opmerkingen: HICP staat voor Harmonised Index of Consumer Prices en CPI voor Consumer Price Index Inflation. De laatste waarnemingen zijn voor juli 2021 voor de Verenigde Staten en augustus 2021 voor het eurogebied.

Achter de huidige inflatie gaan de prijsstijgingen van producten tijdens de pandemie schuil, omdat mensen geld hebben omgeleid dat ze niet aan diensten kunnen besteden en toeleveringsketens zijn verstoord. Ook de energieprijzen zijn fors gestegen. Onder de producten die in prijs stijgen, stegen de prijzen van tweedehands auto’s het meest, terwijl de prijzen van grondstoffen zoals elektriciteit, olie en metalen ook zijn gestegen.

Dus hoe kan men vermogen beschermen? In mijn geval kan ik beter mijn tweedehands auto houden en – als hij blijft stijgen met de hyperrate van 2021 – kan ik over 10 jaar van de opbrengst met pensioen gaan! Ik kan ook het licht uit doen en een dikkere trui dragen om de energierekening te verlagen.

Meer serieus kan het zinvol zijn om beleggingsportefeuilles aan te passen voor het geval de blijvende inflatie terugkeert. Het kan zeker nog steeds een voorbijgaand fenomeen zijn, aangezien de vraag terugkeert bij het wegebben van de pandemie, maar zelfs centrale banken beginnen wereldwijd de inflatie te zien als een probleem dat dringend moet worden aangepakt.

Van metalen tot onroerend goed

Zoals vaak het geval is, zijn stijgende grondstofprijzen een van de drijvende krachten achter inflatie. Neem de metaalprijzen. Ondanks het feit dat ze tegen het einde van 2021 zijn gestabiliseerd, stegen ze in een jaar met meer dan 30%, gemeten aan de hand van de prijsindex voor metalen en mineralen van de Wereldbank. Als we vooruitblikken, zal de groene energiepush de prijzen waarschijnlijk blijven opdrijven. Op de lange termijn zal de wereldwijde energietransitie ten nadele van fossiele brandstoffen naar verwachting de vraag naar sommige metalen doen toenemen, met name aluminium, koper, nikkel en tin”, aldus een blog van de Wereldbank. Metaalprijzen zijn een middel om waarde veilig te stellen

IJzererts en prijzen van onedele metalen

Opmerking: De laatste waarneming is van november 2021, Bron Wereldbank

Een eenvoudige manier om zich via grondstoffen in te dekken, is door te beleggen in de aandelen van metaal- en mijnbouwbedrijven over de hele wereld, wat gemakkelijk wordt gemaakt door de VanEck Vectors™ en de Global Mining UCITS ETF. Als alternatief biedt onze VanEck Vectors™ Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF een meer directe investering in groene energie.

Wat onroerend goed betreft, is het beeld complexer. Meerdere soorten onroerend goed zijn in verschillende mate in waarde gestegen tijdens eerdere periodes van inflatie. Vandaag de dag kunnen veranderende werk- en winkelgewoonten de waarden van kantoren en woningen na de pandemie misschien op de proef stellen. Tegelijkertijd zijn woningen en industrieel vastgoed in grote delen van de wereld in opkomst. Gelukkig is de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF gediversifieerd over de vastgoedsectoren wereldwijd.

Herhalend of rijmend?

Natuurlijk kan de huidige inflatievrees overdreven blijken te zijn. Toch lijkt het verstandig om portefeuilles te diversifiëren met middelen om zich tegen inflatie te wapenen, zoals metalen en onroerend goed. Om de beroemde schrijver Mark Twain te parafraseren: de geschiedenis van inflatie herhaalt zich misschien niet, maar het rijmt wel!

Geschreven door: Martijn Rozemuller Martijn Rozemuller is managing director van VanEck en verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van VanEck. Hij was in 2009 één van de oprichters van Think ETFs dat inmiddels is overgenomen door VanEck. Voorheen was hij partner bij handelshuis Optiver.

