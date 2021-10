Martijn Rozemuller (VanEck): ‘Laat kansen in China niet liggen’

Een van de basisprincipes van beleggen is dat je altijd vooruit moet denken en niet te veel achterom moet kijken. Want beleggen is uiteindelijk niets meer dan voorsorteren op de toekomst. De Visie van Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe.

Dat is de reden waarom veel slimme beleggers hun blootstelling aan China verhogen en Chinese beleggingen opnemen in de kern van hun portefeuille. Het land is per slot van rekening de snelst groeiende grote economie ter wereld en enkele van de meest dynamische bedrijven ter wereld zijn in China gevestigd.

Wanneer je objectief naar de situatie kijkt, maakt één grote discrepantie duidelijk waarom deze beleggers China zo aantrekkelijk vinden. Momenteel is de Chinese economie verantwoordelijk voor 16% van het wereldwijde bbp, terwijl een grote wereldwijde aandelenindex het land een weging geeft van slechts 5%.Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Chinese aandelen zullen stijgen naarmate het verschil ten opzichte van andere landen kleiner wordt.

Prognose marktaandeel in het wereld-bbp

Maar omdat China zo snel verandert, is het niet verstandig om blind in het land te beleggen. Het Chinese staatskapitalisme is weliswaar een van de grote succesverhalen van de huidige tijd en biedt beleggers langetermijnvoordelen, maar er is ook sprake van de nodige volatiliteit.

Drie vuistregels voor selectief beleggen

Volgens mij moeten beleggers in het China van morgen dan ook kiezen voor een andere beleggingsbenadering. Wij hanteren drie vuistregels.

Focus richten op de consument

De groei van China heeft alles te maken met de opkomst van de Chinese middenklasse. Met 1,4 miljard inwoners is een kleine groei van de middenklasse al voldoende om een enorme stijging van de consumentenbestedingen teweeg te brengen. Daarnaast vergrijst de Chinese bevolking in hoog tempo. Het is daarom logisch om in dit stadium de focus te leggen op luxegoederen en -diensten, consumptiegoederen, gezondheidszorg en technologie.

Prioriteit geven aan financiële kwaliteit

Niet alle bedrijven binnen de genoemde sectoren zullen profiteren van de groeikansen. Het is dus zaak om de kwalitatief beste groeibedrijven eruit te pikken die tegen redelijke waarderingen worden verhandeld. De kwaliteit moet worden geanalyseerd aan de hand van vier specialistische maatstaven voor aandelenselectie: groei, waardering, winstgevendheid en kasstromen.

Oog hebben voor duurzaamheid

In China is duurzaamheid een zeer belangrijk punt van aandacht, net als overal elders in de wereld. Sommige Chinese bedrijven zijn toonaangevend waar het gaat om aandacht voor ecologisch duurzame hulpbronnen bij de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen of accu’s voor elektrische auto’s, terwijl andere bedrijven op sociaal en bestuurlijk vlak nog steeds dubieus presteren. Het is dus zaak om selectief te zijn.

De tijd komt geen tweede keer langs

Dit alles betekent dat specialistische expertise is vereist om winstgevend in China te kunnen beleggen. Het land heeft enorm veel potentie, maar dan moet worden gekozen voor de beste bedrijven die het best presteren op het gebied van duurzaamheid. Onze VanEck Vectors™ New China ESG ETF selecteert zijn posities op basis van een uitgebreide analyse van financiële en duurzaamheidsfactoren. Deze benadering doet me denken aan een Chinees gezegde dat zegt dat je geen kansen voorbij moet laten gaan: “De tijd komt geen tweede keer langs”. China is bezig met een inhaalslag ten opzichte van ontwikkelde landen. Het kan zomaar zijn dat dit zo’n kans is die niet nogmaals voorbijkomt. Maar het vergt wel een specifieke aanpak om van die kans te profiteren.

Martijn Rozemuller is managing director van VanEck en verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van VanEck.

